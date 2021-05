Brasil.- El vicepresidente de Brasil reconoce que nombrar a Pazuello como ministro de Salud fue "arriesgado"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, ha reconocido este viernes que la designación del general Eduardo Pazuello como ministro de Salud fue "una decisión arriesgada", cargo en el que se mantuvo tres meses, acosado por la crisis sanitaria del coronavirus y ampliamente criticado por, a diferencia de sus antecesores, no cuestionar las directrices del presidente, Jair Bolsonaro.



Pazuello asumió el cargo en junio de 2020, en sustitución de Nelson Teich, quien salió del Ministerio de Salud un mes después de llegar por diferencias con Bolsonaro por el uso de la cloroquina, un fármaco contra la malaria, para tratar el coronavirus pese a que no existen evidencias científicas para ello.



"Independientemente de ser general en activo o en la reserva, el nombramiento de Pazuello como ministro de Salud fue una decisión de riesgo", ha señalado Mourao durante una conversación para la emisora brasileña O Povo.



Pazuello, cuya gestión le ha supuesto una investigación del Tribunal Supremo por la crisis vivida en el estado de Amazonas, ha sido finalmente convocado por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que analiza la labor del Gobierno durante la pandemia, ha alegado esta semana no poder dar declaración al encontrarse confinado por haber mantenido contacto estrecho con un positivo.



"Pazuello no puede librarse de comparecer y prestar declaración. Es obvio que será presionado, entonces tiene que mantener la calma. Hay un viejo dicho militar que dice, cabeza fría en cuerpo caliente, así tiene que comportarse", ha señalado Mourao, quien ha subrayado que Pazuello tiene que "soportar la presión".



La gestión de Pazuello estuvo marcada por la militarización del Ministerio de Salud, cuyos puestos de responsabilidad fueron ocupados por miembros del Ejército con ninguna cualificación médica o sanitaria, y por seguir las directrices marcadas por Bolsonaro, entre ellas las críticas a las políticas de confinamientos y cierres, así como el uso de cloroquina como tratamientos para evitar la COVID-19.



Esta previsto que el próximo 19 de mayo Pazuello comparezca ante la CPI, como ya hicieran esta semana Teich y el primer ministro de Salud de Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta. El vicepresidente de la comisión de investigación, Randolfe Rodrigues, y ya ha advertido de que no aceptarán, "de ninguna manera", que posponga nuevamente su declaración.