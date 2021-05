Birmania.- La junta militar birmana abre otro frente con los manifestantes al ordenar la reapertura de colegios

RANGÚN, 7 (DPA/EP)



La junta militar birmana ha decidido redoblar sus esfuerzos para abrir las escuelas del país en un momento crítico entre la pandemia y las manifestaciones contra el Ejército tras el golpe de Estado del 1 de febrero.



"Hemos intentado reabrir las escuelas pero hay gente que quiere destruir esta iniciativa, al obligar a los estudiantes a que no vayan a los colegios. Es una lástima", ha declarado uno de los responsables de información de la junta, el comandante Kaung Htet San, durante una rueda de prensa este viernes.



Más de un 70 por ciento de los profesores del país --al igual que otros participantes de grupos de la sociedad civil, como los médicos-- se han sumado al movimiento nacional de protesta contra los militares, que intentan convencerles de que la educación es esencial y su trabajo debería estar disociado de estas protestas.



Estos comentarios han tenido lugar en medio de nuevas protestas en el país, que han contado con la participación del profesorado. "Las escuelas están abiertas pero no han ido ni profesores ni estudiantes", explica un responsable bajo el anonimato de la Federación de Profesores de Birmania.



El portavoz ha declarado que cualquier profesor que decida acudir de todas formas se enfrenta a las críticas de la población. "Los profesores que no pertenecen al Movimiento de Desobediencia Civil intentan ir a los colegios, y eso la gente no lo acepta", ha explicado.



Por ejemplo, la conocida escuela de Grado de Gestión Nacional de Rangún está vacía desde hace días. "Los militares están mintiendo a la gente a través de sus canales de televisión, pero los estudiantes no han escuchado", ha indicado un estudiante.



La represión de las fuerzas de seguridad han dejado al menos 772 fallecidos y 4.809 detenidos, según la ONG Asociación de Presos Políticos de Birmania (AAPP).