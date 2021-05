Bielorrusia.- Lukashenko, sobre la demanda presentada en Alemania: "Los sucesores del fascismo no pueden juzgarme"

17/04/2021 Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia POLITICA EUROPA INTERNACIONAL BIELORRUSIA PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA



Asegura que solo celebrará elecciones si así lo hace EEUU



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha criticado este viernes la demanda presentada por un grupo de ciudadanos bielorrusos en Alemania y ha matizado que "los sucesores del fascismo no pueden juzgarle".



"Presentar una demanda contra el Gobierno bielorruso en Alemania por crímenes contra la humanidad es un movimiento estúpido", ha aseverado, según informaciones de la agencia de noticias BELTA.



"Reino Unido, Estados Unidos o Francia podrían haberlo hecho porque fueron parte de la coalición, después de todo. Pero lo sucesores del fascismo no. ¿Quiénes son ellos para juzgarme? ¿Por proteger a mi país?", ha aseverado.



Así, ha matizado que no se trata de seguir la ideología nazi. "No les reprocho nada. Pero son descendientes de generaciones que empezaron una guerra", ha aseverado antes de señalar que "uno de cada tres bielorrusos murieron".



"Y muchos más murieron en los primeros años después de la guerra debido a las consecuencias. La culpa del genocidio del pueblo bielorruso es de los nazis", ha afirmado. El mandatario ha explicado así que la Fiscalía del país ha recopilado cartas y testimonios que piden "sacar a la luz la verdad sobre la guerra".



En este sentido, ha recordado que localidades enteras fueron "arrasadas" porque la población "escondía a ciudadanos judíos, incluidos niños". "Nuestra gente no les dio la espalda ni les entregó, y una vez eran hallados las aldeas eran quemadas enteras", ha señalado.



JUICIO A LÍDERES EUROPEOS



Además, ha insistido en que "en caso de ser juzgado, otros líderes europeos también deberían ser llevados ante la justicia" y ha recordado las protestas de los 'chalecos amarillos' en Francia.



Sobre la crisis que atraviesa el país, Lukashenko ha matizado que "hasta los europeos están horrorizados por las demandas de los opositores bielorrusos que han abandonado el país".



En relación con la celebración de elecciones presidenciales anticipadas ha matizado que únicamente serán convocadas si Estados Unidos hace lo mismo. "Lo digo públicamente. Me muestro dispuesto a esas elecciones que piden (...) Estoy dispuesto a hacerlo de forma simultánea a Estados Unidos. Si ellos convocan elecciones anticipadas nosotros lo haremos también", ha dicho.



Así, ha defendido al expresidente Donald Trump y ha recriminado la falta de "libertad de expresión" en el país. "Ni siquiera le dejan tuitear", ha especificado. Por su parte, el ministro de Exteriores del país, Vladimir Makei, ha aseverado que si los países europeos imponen nuevas sanciones el país tendrá que tomar medidas "simétricas".



El ministro ha explicado así que las sanciones siguen en la agenda porque son promocionadas por "criminales bielorrusos prófugos que se han autoexiliado en algún país occidental". "Este tipo de acciones no quedarán sin respuesta", ha garantizado.