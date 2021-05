Becky G: "Al tener una plataforma tan grande siento responsabilidad"

La cantante de música urbana Becky G. EFE/José Miguel Caviedes/ Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 7 may (EFE).- Becky G quiere ser mucho más que una cantante de moda. Durante el último año, la artista latina ha mostrado una faceta comprometida con las causas sociales por la que llegó a entrevistar a Kamala Harris un mes antes de que se convirtiera en la primera vicepresidenta de Estados Unidos.

"Al tener una plataforma tan grande, siento responsabilidad por ser un buen ser humano al final del día", explica la artista a Efe antes de presentar el domingo "Ellas y su Música", la gala con la que la Academia Latina de la Grabación homenajeará a las mujeres en el mundo musical.

Vicky Carr, Milly Quezada, Gloria Estefan, Alejandra Guzmán, Ednita Nazario, La India, Olga Tañón, Yuri, Lila Downs, Anitta, Cazzu, Chiquis, Aída Cuevas, Shaila Durcal, Kany García, Goyo, Leslie Grace, Mon Laferte, Sofía Reyes y Raquel Sofía participarán en el evento retransmitido por Univisión con el nombre de "Ellas y su Música".

"Significa todo para mí, hay artistas que son pioneras, que lo empezaron todo -afirma-. Para mí es una gran responsabilidad continuar sus pasos, hemos conseguido muchas cosas pero queda mucho por hacer".

Becky G promete que la gala, que conducirá junto a Luis Fonsi y Thalía, unirá a leyendas y promesas de diferentes géneros y países para celebrar el día de la madre.

Pero además, el momento tiene un significado especial para la cantante de Inglewood (California), que en sus comienzos en la música urbana tuvo que escuchar a muchos ejecutivos decir que no era un estilo en el que una chica triunfaría.

"HAY MUJERES CON MUCHO TALENTO, NO HAY OPORTUNIDADES"

"Siempre hablamos de que no hay mujeres en la industria, pero sí las hay. Hay mucho talento, pero no oportunidades", destaca la autora de "Mala Santa".

Por eso, la artista de 24 años ha decidido aprovechar su descanso en los escenarios para involucrarse "detrás de las cámaras" y apoyar a "mujeres latinas que trabajan como escritoras o productoras".

"Ahí es donde podemos hacer la diferencia", opina.

Han pasado ya más de diez años desde que la cantante llamara la atención en internet con versiones de otros artistas como su conocida "Becky from the Block" (un guiño a Jennifer López) y Becky G ha ido evolucionando hasta convertirse en una de las artistas más vocales de su generación.

De hecho, durante la pandemia estrenó su propio "podcast" en el que habló de asuntos como el racismo y el feminismo con una lista de invitados que incluyó a Kamala Harris, America Ferrera y el gobernador de California, Gavin Newsom.

"Soy hija, soy hermana, novia, nieta, prima... antes que nada. También soy artista y con una plataforma tan grande ojalá pueda inspirar a los demás. Lo que afecta a mi comunidad, me afecta a mí", razona.

"ME GUSTA SER UNA ARTISTA TOTAL"

Pero a pesar de todas las actividades, Becky G reconoce que extraña subirse a un escenario y cantar frente al público. Por eso espera que su actuación en la gala del domingo signifique el regreso de la música en vivo a su vida, con un repaso por las canciones "que marcaron su carrera".

"Me gusta ser una artista total. Actuar, producir... ero con la pandemia no sabía que iba a extrañar tanto los escenarios. Esto es un regreso y lo vamos a compartir entre nosotras", señala.

Y en el estudio seguirá rodeándose de mujeres como Natti Natasha, con quien acaba de presentar el sencillo "Ram pam pam".

Por el momento no piensa en un segundo disco pero tiene claro que mantendrá una de sus señas de identidad como latina de Estados Unidos.

"Siempre spanglish, siempre", bromea.

Javier Romualdo