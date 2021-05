AMP2.- Ucrania.- Blinken reafirma el apoyo de EEUU a Ucrania y su "integridad territorial" durante su visita al país

EEUU asegura que "contrarrestará" las acciones de Moscú contra Kiev



Blinken avisa de que "quedan fuerzas significativas" de Rusia en la frontera e insta al Kremlin a detener sus acciones "imprudentes"



Zelenski agradece el apoyo de EEUU "con hechos" e invita a Biden a visitar Ucrania este año



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha reafirmado este jueves el apoyo de la Administración del presidente, Joe Biden, a Ucrania y su "integridad territorial" durante una visita al país.



Blinken ha visitado Kiev en la que ha sido su única parada tras viajar a Reino Unido para la cumbre de ministros de Exteriores del G7 y lo ha hecho al considerar que era "importante" acudir al país para mostrar su apoyo a Ucrania "en persona" y "lo antes posible".



"Estoy aquí por una razón muy simple, que es subrayar en nombre del presidente Biden nuestro compromiso con el país", ha dicho al principio de un encuentro con el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba.



El jefe de la diplomacia estadounidense, que se ha reunido también con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y con el primer ministro, Denys Shmyhal, ha insistido en que Washington se "opone a las acciones de desestabilización" por parte de Rusia contra Ucrania y ha asegurado que "contrarrestará" dichas acciones.



En una rueda de prensa junto al mandatario ucraniano, Blinken ha subrayado que Estados Unidos está "en proceso" de "revitalizar" su relación con Ucrania para "asegurar un futuro próspero y democrático para la gente del país".



"Estamos comprometidos con la independencia de Ucrania, con su soberanía, con su integridad territorial (...). Me complace señalar que ese sentimiento fue muy compartido por todos nuestros colegas en la reunión del G7 de la que acabo de llegar en Londres. Hasta cierto punto, lo que estamos haciendo hoy aquí refleja la amplitud y profundidad de la relación que tenemos", ha continuado el secretario.



Asimismo, ha detallado que ha mantenido "discusiones muy amplias" con Zelenski, como las aspiraciones euroatlánticas de Ucrania, sobre las que ha hecho hincapié del compromiso de Washington "de apoyar el trabajo vital que Ucrania está llevando a cabo para avanzar en las reformas, abordar la corrupción e implementar una agenda de reformas sólida basada en los valores democráticos compartidos".



"Sabemos por nuestras propias experiencias, que el trabajo de reformar las instituciones es duro. Hay poderosos intereses alineados contra la reforma y contra los esfuerzos anticorrupción. Entre ellos se incluyen fuerzas externas como Rusia, pero también fuerzas internas como oligarcas y otros individuos poderosos que persiguen sus propios intereses estrechos por medios ilegítimos a expensas de los intereses del pueblo ucraniano", ha criticado.



En este sentido, ha indicado que ha abordado junto al presidente ucraniano una serie de áreas de trabajo al respecto, "un gobierno corporativo, transparencia, la integridad e independencia de los órganos anticorrupción, el poder judicial, y tuvimos un muy buen, un muy buen intercambio sobre todo eso".



"Diría que ha habido algunos avances realmente importantes, incluida la legislación sobre la reforma de las inmunidades de los parlamentarios, la legislación que protege contra las personas que obtienen dinero ilícitamente, la reforma agraria. Eso es positivo. Pero claramente hay una necesidad de más progreso", ha valorado al respecto en una entrevista con ICTV.



El secretario de Estado estadounidense ha aseverado también que gran parte de las conversaciones con las autoridades ucranianas se ha centrado en la "amenaza" que representa Rusia y ha indicado que, al respecto, ha tratado con ellas también la posible reunión entre Biden y el presidente ruso, Vladimir Putin.



Al respecto, ha incidido en que Estados Unidos está "orgulloso" de haber apoyado a Ucrania "frente a años de agresión y presión rusas, desde la invasión de Crimea hasta las hostilidades en Donbás".



"Ucrania fue probada nuevamente hace solo unas semanas, en esta primavera, cuando Rusia empujó más fuerzas a la frontera de Ucrania que en cualquier momento desde 2014 cuando invadió Crimea", ha insistido, para expresar a Zelenski su apoyo: "Estamos firmemente a su lado. Los socios también lo hacen. Escuché lo mismo cuando estuve en la OTAN hace un par de semanas"



De este modo, ha dicho que espera que Rusia "ponga fin a las acciones agresivas e imprudentes" y ha garantizado que la asociación de seguridad entre ambos países continuará "fortaleciéndose" para "asegurarnos de que Ucrania pueda defenderse de la agresión".



Blinken ha reconocido que Rusia ha retirado "algunas fuerzas" de la frontera --Ucrania cifra en 3.500 los efectivos--, pero ha advertido de que "quedan fuerzas significativas", por lo que ha agregado que "independientemente del movimiento que Rusia está haciendo de ida y vuelta", una cosa es "trágicamente constante", y es que "hay víctimas todos los días a lo largo de la línea de contacto en el este de Ucrania".



Respecto a la tensión en la frontera, el secretario ha respondido este jueves, en una entrevista con Radio Free Europe, que "examinará" todas las solicitudes de las autoridades ucranianas, en referencia a recientes peticiones de estas de un sistema de defensa aéreo y tanques anti-francotiradores, así como misiles Patriot desplegados por Estados Unidos.



EEUU APOYA "CON HECHOS"



Por su parte, el presidente ucraniano ha aplaudido que Estados Unidos esté apoyando su soberanía e integridad territorial "no solo con palabras, sino con hechos" y ha destacado que ambos han dado "muchos pasos para detener la acumulación y la escalada a lo largo de las fronteras de Ucrania".



"Hemos discutido las cuestiones no solo de nuestros territorios ocupados y la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, sino también del Nord Stream 2. Esto es de suma importancia y una cuestión muy delicada para Ucrania", ha precisado, para añadir que confía en que 2021 sea una año "fundamental" para las relaciones bilaterales con Washington.



Además, ha invitado a Biden a visitar el país en una visita oficial "este año, el año que marca el 30 aniversario de nuestra independencia", ha aclarado.



Zelenski ha ahondado en la importancia que representa esa posible unión para los dos países y ha expresado su confianza en que el encuentro tenga lugar. Al respecto, Blinken ha afirmado que Biden visitará el país tan pronto como sea posible.



"ALIADO NÚMERO UNO DE UCRANIA"



Por su parte, Kuleba ha dicho que Estados Unidos es el "aliado número uno de Ucrania en materia de seguridad y defensa" y ha recalcado que el país es "una gran democracia que está dispuesta a trabajar" con Washington.



"Valoramos la democracia y los Derechos Humanos en esta región y allí donde se enfrentan a desafíos", ha añadido, según informaciones de la agencia de noticias Bloomberg.



Además, ha dado la bienvenida al político estadounidense y ha aseverado en su cuenta de Twitter que "reforzar las relaciones entre ambos países contribuye a la seguridad y prosperidad" de la región.



La reunión en Kiev se produce en un momento delicado de las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania. El cese por parte del presidente, Volodimir Zelenski, de la junta de la principal compañía petrolera y gasística del país (Naftogaz Ukrainy) ha suscitado críticas.



El jefe de la diplomacia estadounidense ha sido el primer alto cargo del Gobierno estadounidense en visitar Ucrania desde que Biden llegó al poder en enero y el primer secretario de Estado en viajar al país desde que lo hiciera Mike Pompeo en enero de 2020.