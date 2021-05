AMLO arremete contra EEUU por financiar ONG crítica al Gobierno

(Bloomberg) -- Dos horas antes de su llamada con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a Estados Unidos por entregar dinero a organizaciones sin fines de lucro que han publicado declaraciones críticas a su Gobierno.

“No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, es traición a la patria”, dijo AMLO, como se conoce al presidente, en su conferencia de prensa diaria el viernes. “Es ingerencia, intervencionismo, es promover el golpismo”.

AMLO dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ordenó enviar una nota diplomática a EE.UU. para pedirle que congele los fondos que entrega al sitio web de noticias de investigación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. También criticó el financiamiento estadounidense al grupo de libertad de prensa Artículo 19, que tiene una oficina en México, diciendo que también ha criticado a su Gobierno.

López Obrador y Harris conversarán esta mañana sobre sus estrategias conjuntas para impedir la migración, principalmente desde los países centroamericanos al sur de México. López Obrador dijo que aunque no tenía la intención de discutir el financiamiento de las ONGs con Harris, consideraba que el flujo de dinero era partidista y pidió que se acabara.

Las conversaciones entre EE.UU. y México pretenden centrarse en las estrategias para distribuir ayuda a la región para que la gente no se vaya. Harris, encargada de ser la principal negociadora de EE.UU. en materia de inmigración internacional, viajará a Guatemala en junio. Su Gobierno ha propuesto US$4.000 millones para su plan.

AMLO calificó el apoyo de EE.UU. a Mexicanos Contra la Corrupción, una ONG con la supuesta intención de mejorar el Estado de derecho y combatir la corrupción en México, como la creación de las condiciones para la insurrección.

“Las condiciones para llevar a cabo un golpe se van creando con el apoyo de Gobiernos extranjeros, de medios de comunicación”, dijo AMLO.

