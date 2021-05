Aerolínea JAL registró en 2020 su primera pérdida neta tras volver a cotizar

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

Tokio, 7 may (EFE).- La aerolínea Japan Airlines (JAL) registró en el ejercicio de 2020 una pérdida neta de 286.690 millones de yenes (2.175 millones de euros), sus primeras pérdidas tras regresar a la Bolsa de Tokio en 2012, debido al impacto de la covid en el turismo.

Las ventas de la aerolínea se desplomaron un 65,3 %, hasta 481.230 millones de yenes (3.650 millones de euros), en el ejercicio cerrado el pasado 31 de marzo, según su informe financiero presentado este viernes, en el que no publicó previsiones para el año en curso por la incertidumbre que rodea al sector por la pandemia.

JAL, que ha estado realizando recortes para superar la crisis que atraviesa el turismo en el contexto actual y especialmente en el país asiático, cuyas fronteras permanecen cerradas de facto a todo el que no sea residente en el territorio, no es la única aerolínea nipona luchando por su supervivencia.

Su competidora All Nippon Airways (ANA) informó la semana pasada de sus peores pérdidas hasta la fecha, de 404.620 millones de yenes (3.070 millones de euros), en el recientemente concluido ejercicio.

La vacunación contra la covid avanza lentamente en Japón, comparado con otros países, y el país se encuentra luchando contra una cuarta ola de contagios que llevaron hoy mismo al gobierno a extender hasta el 31 de mayo el estado de emergencia sanitaria vigente en Tokio y otras de las zonas más pobladas del país.

En este contexto, las autoridades han pedido a la población que eviten cualquier salida innecesaria y a los residentes de las áreas afectadas que eviten moverse entre provincias.

En los doce meses hasta finales de marzo de 2021, el número de pasajeros en vuelos nacionales en Japón fue de 12,21 millones, un 66,5 % interanual menos, mientras que el de vuelos internacionales cayó un 96 % hasta 357.519 personas.

JAL dijo que planea enfocarse en fortalecer sus vínculos con aerolíneas de bajo coste para lograr la recuperación postpandémica.