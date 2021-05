Acabar lo mejor posible

Athletic y Osasuna se miden en San Mamés con la intención de terminar de la mejor manera posible el campeonato ligero.EFE/Jesús Diges/Archivo

Bilbao/Pamplona, 7 may (EFE).- Athletic y Osasuna se miden en San Mamés con la intención de terminar de la mejor manera posible un campeonato ligero ya sin mayores objetivos que los de apurar las escasas opciones europeas, en el caso del equipo bilbaíno, y certificar matemáticamente la permanencia, que ya es prácticamente un hecho para el conjunto navarro.

A 6 puntos de la séptima plaza, pero con solo 12 por disputarse, los de Marcelino García Toral quieren encadenar dos victorias seguidas por primera vez en la temporada liguera y 10 de 12 puntos posibles que alimentarían sus ahora escasas esperanzas europeas.

El Athletic está apurando esas mínimas posibilidades de la mano de los jóvenes delanteros a los que Marcelino ha dado la titularidad ante las bajas que asolan a la plantilla y el mal momento de algunos de los habituales.

Esos prometedores atacantes son Asier Villalibre, Jon Morcillo y Oihan Sancet. Si el 'Búfalo' Villalibre y Morcillo ya habían dejado clara su capacidad para ayudar a su equipo durante la temporada, Sancet lo está haciendo en los últimos encuentros. A ellos se suma el medio centro Unai Vencedor, ya más utilizado.

Otra inyección de ilusión que ha recibido la afición rojiblanca es la aparición del Nico Williams, el hermano pequeño de Iñaki, que ya ha debutado con 18 años.

Al joven 'cachorro', pieza clave del Bilbao Athletic de Joseba Etxeberria que ya se ha clasificado para las eliminatorias de ascenso a Segunda División, quizás tenga que seguir llamándole Marcelino antes las numerosas bajas que sufre.

Esas bajas, a la espera de se concreten en la convocatoria que el técnico asturiano ofrezca mañana por la mañana, el mismo día del partido, son las de los lesionados Iker Muniain, Yuri Berchiche, Ander Capa, Peru Nolaskoain y Oier Zarraga, y las de Íñigo Lekue, positivo por covid, y Dani García, confinado por ser contacto estrecho de un familiar que ha dado positivo.

Marcelino, por contra, parece que podrá contar con Íñigo Martínez y Raúl García, recuperados tras ser baja de última hora el lunes en Sevilla, el central internacional, y abandonar el Sánchez Pizjuán al cuarto de hora por unas molestias musculares, el delantero navarro.

De estar al 100 por cien, Íñigo entraría en el once por un Yeray Álvarez también últimamente castigado por problemas musculares en una defensa con Unai Simón bajo palos, Unai Nuñez de central derecho y Oscar de Marcos y Mikel Balenziaga en los laterales.

Por delante, se espera un doble pivote con Vencedor y Mikel Vesga, aunque también tiene opciones Unai López; y en ataque Alex Berenguer junto al nuevo tridente Sancet-Morcillo-Villalibre que tanto se está reivindicando.

Al mayor de los Williams le está viniendo bien salir desde el banquillo porque desde que lo hace está contribuyendo más que el resto de una temporada que, con a excepción del golazo que decidió la final de la Supercopa, no estaba siendo buena.

Por su parte, Osasuna visita 'La Catedral' con la ilusión por vencer ante un rival con el que guarda una especial rivalidad para así certificar su permanencia matemática en la máxima categoría.

Su entrenador, el vizcaíno Jagoba Arrasate, ha comentado en rueda de prensa que espera un choque de "ritmo" y "alternativas" ante un Athletic que lleva trabajando en un "cambio generacional" desde el principio de la campaña.

"Nos va a exigir el máximo, a ver si somos capaces de mostrar nuestra mejor versión", ha arengado el técnico a sus jugadores de cara a los 90 minutos en los que buscarán dar una alegría a su afición.

Osasuna quiere volver a ganar tras las dos últimas derrotas ante el Celta de Vigo y el Real Madrid que cortaron en seco la gran racha de tres victorias consecutivas que acumularon los navarros y que a su vez le hizo dejar la salvación prácticamente sentenciada.

Como cada año, el encuentro ante el Athletic acapara expectación. La gran rivalidad histórica entre ambos clubes hace que la cita esté marcada como un día señalado para rojiblancos y rojillos.

La temporada pasada, Osasuna logró tomar San Mamés gracias a un solitario tanto de Oier Sanjurjo que silenció la Catedral. El capitán navarro no estará mañana al cumplir ciclo de amonestaciones, una baja cuanto menos sensible por todo lo que significa el de Estella en este tipo de duelos.

Además, el último enfrentamiento entre ambos clubes tuvo lugar el día que Osasuna celebró su centenario. El gol de Rubén García de penalti dio los tres puntos a su equipo antes de iniciar una racha de 13 jornadas sin vencer.

Por lo tanto, los de Tajonar afrontan con optimismo un partido que podría aumentar la autoestima de unos futbolistas rojillos que han pasado de ver muy de cerca el infierno del descenso a encarrilar varias jornadas sumando.

Los 40 puntos con los que cuenta Osasuna hacen que los de Arrasate encaren las últimas jornadas ligueras de manera tranquila sin la presión que acostumbraba a sufrir en temporadas anteriores durante el último tramo de competición.

Arrasate ha convocado para mañana a 23 jugadores: S. Herrera, Juan Pérez, I. Álvarez, Nacho Vidal, Juan Cruz, Unai García, David García, Facu Roncaglia, Ramalho, Aridane, Jony, Darko, R. Torres, Kike Barja, Rubén García, Iñigo Pérez, Torró, Moncayola, Javi Martínez, Chimy Ávila, Budimir, Enric Gallego y Adrián.

- Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Unai Nuñez, Íñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Vencedor, Vesga, Morcillo; Sancet y Villalibre.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz; Torró; Kike Barja, Darko, Moncayola, Jony; Budimir.

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez (Comité Madrileño)

Árbitro VAR: Xavier Estrada Fernández (Comité Catalán)

Estadio: San Mamés

Hora: 21.00 --------------------------------------------------------------------

Puestos: Athletic (9º; 45 puntos). Osasuna (11º; 40 puntos).

La clave: El equipo que imponga su plan. En principio, el del Athletic recuperar y salir rápido a la contra y el de Osasuna presionar arriba y centrar sobre el área.

El dato: Osasuna ganó en su última visita a San Mamés (0-1; Oier) y empató en la penúltima (1-1, Oriol Riera; Raúl García) tras siete derrotas seguidas anteriores, una en Copa.

Las frases:

. Marcelino, sobre Osasuna: "es un equipo intenso, muy intenso, que va a presión alta con asiduidad y hace ataques rápidos en los que llega con mucha gente al área. Es un equipo alegre y dinámico".

. Jagoba Arrasate: "El Athletic nos va a exigir el máximo".

El entorno: La afición del Athletic se está recuperando de las dos finales de Copa perdidas ilusionándose con los jóvenes delanteros Sancet, Morcillo, Villalibre y Nico Williams, el hermano pequeño de Iñaki. --------------------------------------------------------------------