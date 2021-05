8-0. Gremio hunde al Aragua y saca 6 puntos de ventaja a La Equidad y Lanús

Luiz Fernando Moraes dos Santos (c), volante de Gremio, celebra hoy tras anotar contra Aragua, durante un partido por el grupo H de la Copa Sudamericana 2021, en la Arena do Gremio en Porto Alegre (Brasil). EFE/ Daniel Marenco /POOL

Porto Alegre (Brasil), 6 may (EFE).- El Gremio asestó este jueves la más abultada goleada en lo que va de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, por 8-0 al Aragua venezolano, que no ha sumado en tres jornadas del H, y ahora con 9 puntos de 9 posibles mira por el retrovisor a La Equidad y Lanúns, que le persiguen con 3.

Con sendos dobletes de Ferreira y Luiz Fernando, un tanto de Diego Souza, uno en propia meta de Arquímedes Hernández, y las dianas de Maicon y el argentino Diego Churín, el equipo de Porto Alegre sentenció el encuentro jugado en el estadio Arena do Gremio.

Los locales se pusieron rápidamente en ventaja a los dos minutos cuando Luiz Fernando aprovechó un mal pase de José Yégüez y dejó expuesto, sin posibilidades de reacción, al portero Yhonattan Yustiz.

El conjunto de Maracay, dirigido por Enrique García Feijoo, buscó emparejar las acciones, pero nuevamente Luiz Fernando, a los 17 minutos, capitalizó una combinación de Rafinha y Diego Souza.

El tercero llegó tres minutos después, a través de un penalti cometido por Yégüez a Luiz Fernando que no dudó en sancionar el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero. Diego Souza convirtió.

Ferreira amplió a los 21 minutos para establecer el 4-0, y sin quitar el pie del acelerador, a los 23, el mismo atacante aumentó tras una combinación con Luiz Fernando.

Fueron cuatro goles en seis minutos.

Con participación en todos los goles, Luiz Fernando provocó el mal rechazo de Hernández al minuto 27 que terminó con un gol en propia meta y decretó el 6-0 antes de la primera media hora.

En el segundo tiempo y a pesar de la abultada desventaja, el Aragua buscó el descuento y a los 51 minutos el árbitro le anuló un gol por posición adelantada a Juan García.

Pero el equipo del técnico Tiago Nunes quería más y a los 63 minutos, en jugada iniciada por Luiz Fernando, Rafinha fue derribado por Hernández y en el cobro de penalti Maicon puso el 7-0.

En el minuto 76 fue la vez de Churín, quien había ingresado para el segundo tiempo y con golpe de cabeza, ante pase de Diogo Barbosa, establecó el 8-0.

El 13 de mayo, el Gremio volverá a jugar de local ante Lanús, mientras que el mismo día el Aragua será anfitrión en Caracas de La Equidad.