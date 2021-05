3-0. Tras vencer al River de Paraguay, Peñarol se acerca a los octavos de final de la Sudamericana

Con su victoria, el Peñarol de Uruguay quedó primero del grupo E de la Copa Sudamericana y con cinco puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, a falta de nueve enteros por disputarse. En la imagen el registro de otra de las celebraciones del Peñarol. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 6 may (EFE).- Con tantos de Gary Kagelmacher, Facundo Torres y Agustín Canobbio, el Peñarol uruguayo venció este jueves al River Plate de Paraguay por 3-0 en el Grupo E de la Copa Sudamericana y dio un importante paso hacia los octavos de final.

Líder con seis puntos sobre igual cantidad de disputados, el Carbonero salió a jugar su tercer encuentro sabiendo que una victoria lo iba a dejar muy cerca de la clasificación a la próxima instancia.

Los paraguayos, en tanto, tenían claro que sumando de a tres saltaban al primer lugar, pero sus problemas a la hora de generar ocasiones de peligro lo alejaron de la lucha por un triunfo.

Desde el comienzo del partido, el Peñarol aprovechó la experiencia y la juventud de su equipo para hacerle daño a su rival de turno.

Mientras Juan Acosta y Giovanni González armaron un interesante circuito de ataque por el sector derecho, Joaquín Piquerez y el joven Facundo Torres lo hicieron por izquierda. A ellos se sumó desde atrás el experimentado Walter Gargano, quien se adueñó de la zona central del campo.

Un cabezazo de Fabricio Formiliano que por poco se perdió fue la primera oportunidad de los dirigidos por Mauricio Larriera, que encontraron el gol por intermedio de otro defensor.

Cuando el cronómetro marcaba 22 minutos, Jesús Trindade ejecutó un tiro libre y Gary Kagelmacher empujó el balón sobre el segundo poste para vencer la resistencia del veterano Librado Azcona.

Del otro lado, el festejo lo sufrió alguien que también supo marcar varios tantos en su época como defensor: el actual entrenador del River Plate, Celso Rafael Ayala, dos veces mundialista con Paraguay y campeón de la Copa Libertadores en 1996.

Sobre el final del primer tiempo, una trepada con posterior disparo de Nicolás Rojas por el sector derecho se transformó en la ocasión más peligrosa en favor de los visitantes, que no inquietaron al portero Kevin Dawson.

En la segunda parte, Canobbio ingresó por Acosta y el Peñarol volcó más aún su ataque hacia el sector derecho. Igualmente, tuvo dificultades para habilitar a Agustín Álvarez Martínez, quien no generó opciones claras y fue reemplazado por Nicolás Schiappacasse.

A los 79, este último cayó dentro del área y el árbitro sancionó un penalti que un minuto después Torres transformó en el 2-0 con un disparo que se le escapó de las manos a Azcona.

Siete minutos más tarde, Schiappacasse trepó a toda velocidad por izquierda y cedió el balón a Canobbio, quien con un fuerte disparo anotó el último tanto que tuvo la fría noche de Montevideo.

De esta forma, el combinado uruguayo selló una victoria por 3-0 que lo dejó primero y con cinco puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores a falta de nueve enteros por disputarse.