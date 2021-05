3-0. Arsenal se mete en la pelea por la clasificación y relega al Wilstermann

Arsenal consiguió este jueves su primera victoria en la Copa Sudamericana, tras caer ante Bolívar en el debut (2-1) y empatar con Ceará (0-0). En la imagen el registro de otra de las celebraciones del Arsenal de Argentina. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 6 may (EFE).- El argentino Arsenal de Sarandí le ganó este jueves al Jorge Wilstermann boliviano por 3-0 en la tercera jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana, con dos goles y una gran actuación del uruguayo Jhonatan Candia, y se metió en la pelea por la única plaza clasificatoria para los octavos de final.

El Ceará brasileño (+2 de diferencia de gol) y el Bolivar boliviano (+1) tienen cinco puntos, Arsenal llegó con esta victoria a los cuatro y el Wilstermann quedó último con solo un tanto.

A los 43 segundos, Lucas Albertengo recibió dentro del área una brillante asistencia de taco de Candia y logró vencer a Luis Banegas con un remate de sobre pique.

Tras el golpe inicial, los bolivianos tuvieron mayor posesión y algunas posibilidades para empatar el encuentro.

Arsenal, pese a no tener tanto la pelota, también pudo haber ampliado el marcador durante la primera mitad.

Ninguno de los equipos mermó la intensidad en el segundo tiempo y ambos buscaron el gol con determinación.

Candia fue uno de los mejores de los locales porque inquietó constantemente a los defensores rivales con gambetas y asistencias.

Arsenal apostó por la tenencia como estrategia defensiva y, a diferencia del primer tiempo, tuvo mucho la pelota en su poder.

A los 84 minutos, y tras una serie de rebotes en el área rival, Candia definió de primera con la zurda para anotar el 2-0.

Tres minutos después, Leonel Picco dejó pasar un centro desde la derecha y Candia, ahora con la derecha, puso el 3-0 definitivo.

En el tiempo añadido, un remate del delantero colombiano de los visitantes Humberto Osorio pegó en el poste.

Este fue el primer partido internacional del argentino Diego Cagna como entrenador de los bolivianos, en reemplazo del interino Marco Antonio Sandy, tras la salida de Mauricio Soria.

Cagna asumió el viernes y su equipo cayó el domingo por 3-1 ante el Atlético Palmaflor.

Arsenal consiguió esta noche su primera victoria en el torneo, tras caer ante Bolivar en el debut (2-1) y empatar con Ceará (0-0).

Wisterman sigue sin victorias tras caer ante Ceará (3-1) y empatar con Bolivar (0-0).

En la cuarta jornada, Arsenal visitará al Ceará y Wilstermann se medirá con el Bolívar.