2-0. El argentino Ovejero y el colombiano Mosquera dan el triunfo a Always Ready

Marcos Ovejero (c) de Always Ready celebra un gol hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre Always Ready y Deportivo Táchira en el estadio Hernando Siles en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La Paz, 6 may (EFE).- El delantero argentino Marcos Ovejero y el ariete colombiano John Mosquera sellaron este jueves la victoria por 2-0 del Always Ready boliviano ante el Táchira venezolano por el grupo B de la Copa Libertadores y que lo encamina hacia los octavos de final del torneo.

Los goles llegaron en el minuto 24 y 82, este último de penalti, y con esto los bolivianos comparten el liderato de la zona junto al Internacional, de Brasil, con 6 puntos, mientras que con 3 quedaron el Olimpia paraguayo y el Táchira.

Desde el comienzo del juego, los locales marcaron su dominio territorial aunque por momentos con poca profundidad ante un rival que prefirió esperar y administrar sus energías en los 3.640 metros de altitud del estadio Hernando Siles de La Paz.

El Always Ready delineó su ataque por los laterales con incursiones del boliviano Rodrigo Ramallo, por derecha, y del brasileño Vander, por izquierda.

El gol de los bolivianos llegó en el minuto 24 tras un desborde del argentino Javier Sanguinetti y un centro suyo para su compatriota Ovejero que de cabeza abrió la cuenta, y que el juez uruguayo Andrés Matonte validó pese a los reclamos de una supuesta mano del atacante.

Tras el gol, el equipo boliviano tuvo un par de posibilidades con tiros de media distancia inclusive el Táchira falló un contragolpe que pudo decretar la igualdad provisional en el juego.

En el segundo tiempo, la intensidad del partido se redujo con un equipo local menos ofensivo, más todavía tras la salida de Vander y Sanguinetti, mientras que el Táchira buscó adelantar algo sus filas.

A 20 minutos del final, el entrenador argentino Omar Asad, del Always Ready, cambió casi todo su frente de ataque.

En el minuto 82, el delantero colombiano Mosquera, recién ingresado, anotó el segundo gol para la tranquilidad de los locales tras ejecutar un penalti luego de una infracción en su contra del arquero Javier Varela del Táchira.