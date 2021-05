1-2. Goianiense vence a Libertad con João Paulo de figura y lidera el Grupo F

Arnaldo De Almeida (c arriba) de Atlético Goianiense celebra un gol con sus compañeros hoy, en un partido de la Copa Sudamericana entre Libertad y Atlético Goianiense en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 6 may (EFE).- Atlético Goianiense venció este jueves a Libertad por 1-2 con goles de Zé Roberto y Arnaldo De Almeida y con João Paulo como figura, una victoria que coloca a los brasileños a la cabeza del Grupo F de esta fase de la Copa Sudamericana, con siete puntos, uno más que los paraguayos.

Ambos conjuntos están situados por delante del argentino Newell's Old Boys, con tres puntos, y el chileno Palestino, sin enteros y descartado de la lucha, de la que solo se clasifica a octavos un equipo.

El gol del Gumarelo fue obra del delantero Antonio "Demonio" Bareiro, cerca del pitido final de la segunda parte, cuando Goianiense celebraba su ventaja de dos goles en el asunceno Defensores del Chaco.

Un Goianiense que tuvo como elemento más destacado João Paulo, por cuyas botas pasaron las dos dianas, la primera en el minuto 39 tras una pared con Zé Roberto, que batió por el ángulo a Martín Silva.

El segundo gol en el minuto 86, también inspirado por João Paulo, y ejecutado por De Almeida ante un desesperado Libertad.

Y es que los hombres que dirige el técnico Daniel Garnero, que lideran el torneo Apertura paraguayo, se achicaron en toda la primera parte frente a un rival práctico y compacto, apostando por el pase largo y en ocasiones al juego duro.

El Gumarelo, que no fue capaz de construir en ese periodo, salió más agresivo en la segunda, con Bareiro marcando la pauta ofensiva junto a Sebastián Ferreira Fueron los mejores momentos del Repollero, que buscó con ahínco el empate y llegó a poner en apuros al portero Fernando Kaufmann.

La entrada de Héctor Villalba dio alas a los de Garnero, que sin embargo tropezaban con una escuadra ducha en el contragolpe.

Relajados los brasileños por el segundo, rozando el cierre del encuentro Bareiro conectó el cabezazo marca de la casa, insuficiente para remontar un partido en el que los visitantes se mostraron más precisos e inteligentes.

Otra noche negra para el fútbol paraguayo en sus choques con equipos brasileños tras la derrota el martes de Cerro Porteño ante Atlético Mineiro (4-0) y este miércoles de Olimpia ante Internacional (6-1), ambos en la fase de grupos de la Copa Libertadores.