0-3. El Corinthians golea en su primera visita a Perú después de 50 años

Luan de Jesús (3d) de Corinthians celebra un gol hoy, en un partido de la Copa Sudamericana entre Sport Huancayo y Corinthians en el estadio Nacional de Perú en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 6 may (EFE).- El Corinthians brasileño goleó este jueves por 0-3 al Sport Huancayo en un partido de la tercera jornada del Grupo E de la fase de grupos de la Copa Sudamericana que fue, además, su primera visita a tierras peruanas en más de medio siglo.

Los goles del 'Timão' (Equipazo), que no jugaba en Perú desde 1969, fueron anotados, en dos ocasiones por Luan, a los 5 y 76 minutos de juego, y por Caué, en el 31.

El Corinthians dio una muestra de autoridad en el Estadio Nacional de Lima frente a un rival entusiasta que, sin embargo, cometió demasiados errores en salida, lució una defensa frágil y se terminó por desdibujar con el pasar de los minutos.

A pesar de que el veterano portero Joel Pinto fue la figura del Huancayo, no pudo evitar que la cuenta fuera abierta tan solo a los 5 minutos de juego por Luan, con un remate cruzado y bajo desde la izquierda tras un tiro libre de Fagner que fue mal desviado hacia su área por el defensa Víctor Balta.

De ahí en adelante el 'Timão' acentuó su dominio y lució mucha solvencia para controlar los intentos de respuesta del 'Rojo Matador', que adelantó sus líneas por intermedio de Marcos Lliuya y Marcio Valverde, pero siempre encontró muy solitario al brasileño Ellinton Costa Morais, Liliu.

Cuando se jugaban 31 minutos, Lucas Piton lideró otro veloz contragolpe por la banda izquierda y envió un balón cruzado que encontró totalmente solo a Caué en el centro del área peruana para vencer con comodidad a Pinto.

Tras contar con solo un remate directo a portería que fue bien resuelto por Cássio, el Huancayo debió soportar otra vez el asedio del Corinthians en el segundo tiempo, que no amplió la cuenta rápidamente por las intervenciones afortunadas del guardameta peruano y la mala definición de sus atacantes.

Aunque los peruanos intentaron la respuesta con remates a portería de Giancarlo Carmona y Óscar Barreto, la goleada fue sellada a los 76 minutos por Luan, con un tiro potente y elevado desde el centro del área, tras una asistencia de Gabriel.

El resultado le permitió al Corinthians recuperar sus opciones en el Grupo E de la Sudamericana, ya que avanzó a la segunda posición al alcanzar 4 puntos, los mismos que el River Plata paraguayo, que durante esta jornada también perdió con el Peñarol, líder absoluto de la serie, con 9 unidades.

El equipo brasileño había llegado a Lima con solo un punto, al haber empatado de visitante ante el River Plate paraguayo (0-0) y haber caído derrotado de local contra el Peñarol (0-2).

Por su parte, el Sport Huancayo sumó su tercera derrota y ve alejarse sus opciones de avanzar en el torneo, ya que en las dos primeras jornadas de la fase de grupos perdió por 5-1 contra Peñarol y por 1-2 frente a River.

Antes de este partido oficial, el 'Timão' solo había visitado Perú para jugar ocho partidos amistosos en los que nunca perdió, al obtener cuatro triunfos y cuatro empates, pero desde 1969 nunca más había retornado a Perú.