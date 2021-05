0-2. El paraguayo Ávalos mantiene líder a Argentinos y hunde a Atlético Nacional

En la imagen, un registro de otra celebración de Gabriel Ávalos Stumpfs (i), delantero de Argentinos Juniors. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Asunción, 6 may (EFE).- Un doblete del paraguayo Gabriel Ávalos permitió este jueves al Argentinos Juniors mantener el liderato del Grupo F al vencer por 0-2 al Atlético Nacional, que hoy se vio obligado a jugar como local en Asunción por la crisis social que vive Colombia por las protestas que empezaron hace nueve días.

El conjunto bonaerense dominó el partido de principio a fin ante un rival que lució desordenado y tuvo muchas dificultades para romper una defensa organizada.

El encuentro arrancó muy luchado en la mitad de la cancha y muy cortado por las faltas cometidas por los jugadores de ambos equipos, que buscaban impedir la libre circulación del balón.

Sin embargo, el 'Bicho de La Paternal' comenzó a imponerse a su rival impulsado por los centrales Jonathan Sandoval, Miguel Ángel Torren y Carlos Quintana, que apagaron la chispa que trataban de encender los creativos Andrés Andrade y Jarlan Barrera.

Así fue como el equipo de Gabriel Milito abrió el marcador al minuto 18 cuando el lateral Kevin Mac Allister le robó el balón a Andrade en campo 'Verdolaga' y se lo pasó a Jonathan Gómez, que sacó un disparo fallido que le quedó a su compañero Ávalos en el área, donde se deshizo de un rival y sacó fortísimo remate para el 0-1.

Los visitantes, muy organizados y presionando con intensidad a su rival, siguieron dominando el partido ante un rival que careció de profundidad y se vio a gatas para crear peligro en la portería de Lucas Chaves.

Los únicos dos acercamientos fueron en un mano a mano que tuvo el goleador Jefferson Duque, que salvó el portero rival sin mayores dificultades, y una jugada de fantasía de Barrera, que no quedó cómodo para definir.

En la etapa complementaria, el estratega costarricense Alexandre Guimaraes no hizo cambios y su equipo tuvo dificultades para atacar a un rival organizado que apeló a hacer daño por los costados y con balones profundos para Ávalos y Gabriel Hauche, que pesó poco en el juego.

La situación se hizo más difícil para los colombianos cuando el central argentino Emmanuel Olivera fue expulsado por doble amonestación, justo cuando el equipo había logrado abrir un poco la defensa contraria.

Los 'Verdolagas' terminaron de perder el poco impulso que les quedaba cuando Ávalos, tras aprovechar otro rebote, mandó el balón al fondo de la red y sepultó las aspiraciones de igualar de los colombianos.

Con este resultado, Argentinos se mantiene líder con nueve puntos, seguido del Atlético Nacional con cuatro, de la Universidad Católica con tres y del Nacional de Montevideo con uno.

En la próxima jornada, el 'Bicho' jugará contra la Universidad Católica, mientras que los 'Verdolagas' recibirán al 'Bolso' uruguayo.