0-0. La Guaira y América empatan en un monólogo del equipo colombiano

El conjunto venezolano intentó en un par de ocasiones apuntar al arco cuando quedaban pocos minutos para que finalizara el partido, pero no hubo claridad en las jugadas. En la imagen el registro de otra de las actuaciones de La Guaira. EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 6 may (EFE).- El venezolano Deportivo La Guaira empató este jueves ante el colombiano América de Cali por 0-0 en un partido que fue un monólogo para los dirigidos por Jersson González, que demostraron su dominio del balón y la cancha durante casi todo el partido.

Pese a que el conjunto venezolano comenzó con buen pie el juego, el cuadro colombiano empezó a captar las jugadas después de los 25 minutos de haber iniciado el partido y mantuvo el ritmo durante todo el primer tiempo.

El América demostró su intención de gol en varias oportunidades al atacar a su contrincante por la izquierda, la derecha y el centro, pero sin lograr ingresar el balón en el arco.

El conjunto colombiano mantuvo el domino del balón en el segundo tiempo del partido y la primera jugada más clara del equipo llegó en el minuto 53 cuando el mediocampista Santiago Moreno disparó al arco y el balón rebotó con el palo.

Los dirigidos por González tuvieron una segunda oportunidad en el minuto 66, pero el balón volvió a rebotar con el marco del arco.

Los colombianos apuntaron en dos oportunidades más, pero la falta de precisión continuó y el balón pasó nuevamente por los aires el arco.

El capitán del equipo colombiano Adrián Ramos salió del partido trasladado en camilla cuando faltaban 20 minutos para que culminara tras haberse resentido y dejarlo todo en la cancha.

La Guaira pareció tomar entonces un respiro que no fue suficiente porque los colombianos continuaron manteniendo el balón en su cancha.

El conjunto venezolano intentó en un par de ocasiones apuntar al arco cuando quedaban pocos minutos para que finalizara el partido, pero no hubo claridad en las jugadas.

Con este resultado, América se mantiene como colista del grupo H de la Copa Libertadores, y La Guaira continúa en la tercera posición.