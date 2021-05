Yotuel Romero, de "Patria y vida" a MasterChef con el mismo propósito

El cantante cubano Yotuel Romero, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, interviene durante el foro "Defensa de la Democracia en las Américas", organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia (IID), el 5 de mayo de 2021 en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Giorgio Viera

Miami, 6 may (EFE).- El cantante cubano Yotuel Romero, uno de los autores e intérpretes de "Patria y vida", el himno de los que piden un cambio en Cuba, aprovechará su participación en el programa MasterChef Celebrity en España para hablar de la realidad de Cuba y abrir los ojos a los "románticos" de la revolución castrista.

En una entrevista con Efe en Miami, donde intervino en un foro en defensa de la democracia junto a Asiel Babastro, productor de la canción y del video que la acompaña, que ya tiene más de 5 millones de visualizaciones en YouTube, Romero habló de su entrada en el popular programa televisivo y de lo que significa "Patria y vida".

En pareja con una española, Beatriz Luengo, con la que tiene dos hijos, Zoe, nacida el mes pasado y D'Angelo, nacido hace cinco años, el cantante y actor de 44 años, que lidera el grupo Orishas, dice que además de cubano se siente español por muchas razones.

La principal es por ella, a la que llama su "muro" y a la que conoció en el rodaje de una serie televisiva en 2003.

"Siempre he odiado que se diga que detrás de un hombre hay una mujer. Detrás de una persona solo está su sombra, ella está aquí junto a mí", afirma señalando el lugar a su lado que ocupa Luengo, una cantante, compositora, actriz, bailarina y empresaria madrileña.

"PATRIA Y VIDA" ES UN "ESCUDO"

El cantante dice que "Patria y vida" es el "escudo que necesita el cubano para afrontar la lucha" que tiene "de cara a la democracia y la libertad".

"Es ese escudo que te protege y esas palabras que te tatúan el pecho y te hacen salir para decir quiero Patria y vida, no Patria o muerte", el lema del Partido Comunista Cubano y de los defensores del sistema.

Junto a Yotuel Romero crearon e interpretaron la canción Alexander Delgado y Randy Malcom, del dúo Gente de Zona, Descemer Bueno, El Osorbo y El Funky.

Algunos fragmentos del video se pasaron este miércoles en Miami en el Foro en Defensa de la Democracia en las Américas, en el que participaron el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cuatro expresidentes y otros políticos y académicos de toda América Latina.

Yotuel Romero leyó la letra de la canción, que en una de sus estrofas, en referencia a los líderes de su país, dice: "Ya ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando".

El impacto de la canción ha llevado a sus intérpretes a foros como el de Miami e incluso Yotuel Romero, a quien medios oficiales de Cuba llamaron "jinetero" por tener una mujer española, ha hablado ante el Parlamento Europeo.

EL "PRIVILEGIO" DE MASTERCHEF

Ahora tiene por delante el "privilegio" de participar en el concurso televisivo de cocina más exitoso, que se ve en toda América Latina, y no va a dejar pasar la oportunidad de hablar de la "verdad" de Cuba y de transmitir "la importancia de una Cuba libre".

Y obviamente tratará de permanecer lo más posible en el programa.

"El arte culinario en Cuba está muy reducido porque no hay nada", dice, aunque recuerda que una cubana, Ketty Fresneda, participó en MasterChef y quedó en un honroso segundo puesto.

El cantante no quiere hacer conjeturas acerca de cuándo llegará el cambio en Cuba. No hay una escuela de cambios políticos y cada país es distinto, subraya.

Pero destaca que "cuando menos lo esperas arranca la chispa y se produce el cambio" y considera que a diferencia de otras veces en que se pensó que la libertad estaba cerca, hoy el cubano "ha perdido el miedo".

Como hizo Asiel Babastro en el foro, donde afirmó que internet ha abierto "la caja de Pandora en Cuba", Romero también cree que en solo dos años a disposición de los cubanos, la red ha logrado cambios importantes.

No solo ha abierto los ojos a los cubanos acerca de lo que pasa dentro y fuera de la isla, sino que ahora cuando un "romántico" de la revolución encabezada por Fidel Castro habla de las bondades de la salud y la educación públicas en Cuba se le puede mostrar la realidad, subraya.

"Internet te permite entrar por la ventana sin que te abran la puerta", subraya Romero, quien está contento de que gracias a la canción, en España algunos medios han hablado por primera vez de la "dictadura" en Cuba.

LA LÓGICA DE LAS CORRIENTES MIGRATORIAS

En España, dice, hay muchas personas que hablan maravillas de la Cuba comunista sin saber lo que es en realidad.

Hay que responder a esas ideas con la verdad y la lógica, subraya.

"Si en España hay 600.000 cubanos desamparados porque tienen que recomenzar sus vidas en un país que no es el suyo con cosas que desconocen, y no hay 500.000 españoles que hayan emigrado a Cuba, la lógica lo dice todo", señala.

Y agrega que cuando los españoles emigraban a Suiza o a Alemania, no es que esos dos países tuvieran problemas.

"El problema está en Cuba", dice este cantante y actor que aspira ahora a llevarse el delantal de chef.

Su mensaje a los españoles es que valoren "la grandeza de país" que tienen y cuiden su democracia, que es "pan bendito".

Ana Mengotti