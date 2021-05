Weinstein demanda a un abogado por cobrarle un millón de dólares tras retirarse de su defensa

En la imagen, el productor de Hollywood condenado por delitos sexuales Harvey Weinstein.EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 6 may (EFE).- El productor de Hollywood condenado por delitos sexuales Harvey Weinstein ha demandado por fraude al abogado de alto perfil Jose Baez por cobrarle un millón de dólares en honorarios tras retirarse de la defensa de su mediático juicio en Nueva York, según informaron este jueves medios locales.

Baez formó parte de un "dream team" legal contratado por Weinstein en 2019 y que se fue disolviendo con las retiradas de sus integrantes por diversos motivos, en su caso porque el comportamiento del productor hacía "demasiado difícil representarlo de forma efectiva" y había mala comunicación, según dijo al tribunal.

El abogado se retiró de la defensa después de unos cinco meses, en julio de 2019, coincidiendo con la salida del también letrado de alto perfil Ron Sullivan, debido a la presión pública en la Universidad de Harvard, donde trabajaba, y tras la salida de otro famoso colega, Ben Brafman.

Baez "estuvo regularmente ocupado con otros asuntos, regularmente no disponible para comunicarse con Weinstein y no directamente involucrado en la compilación, investigación, estudio y redacción de varios trabajos legales sustantivos de alta prioridad", señala la demanda de Weinstein en una corte estatal de Nueva York.

El abogado acordó ser compensado junto a Sullivan por unos 2 millones de dólares en pagos mensuales de unos 200.000 dólares, pero Weinstein alega que le exigió una cláusula de no devolución del montante, de la que ahora cuestiona su legalidad en el estado de Nueva York, de acuerdo a la demanda, citada por Fox News.

El actual letrado del productor, Gary Kavulich, señaló que Baez ha incurrido en "acciones ilegales con su cliente" mientras que Joe Tacopina, el representante del acusado, calificó la demanda de "acto predatorio de un vil desalmado", le restó credibilidad y dijo que había violado el privilegio entre abogados y clientes.

Weinstein está cumpliendo una condena de 23 años de prisión en Nueva York por varios delitos sexuales y está pendiente de extradición al estado de California, donde fue acusado de otros 11 cargos similares. Mantiene su inocencia y ha apelado su sentencia actual alegando que no tuvo un juicio justo.