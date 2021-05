Venezuela.- Almagro califica de "ridículo" el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral en Venezuela

13/03/2019 BANDERA POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA TWITTER



Maduro asegura que el nuevo CNE es resultado de "un proceso dialogado con todos los sectores de la oposición"



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha calificado este miércoles como "ridículo" e "ilegítimo" el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela por parte de la Asamblea Nacional.



Desde el foro 'Defensa de la Democracia en las Américas', Almagro ha insistido en que "si no aceptamos la expulsión de los magistrados de El Salvador, menos podemos aceptar el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral en Venezuela completamente ilegítimo", ya que es "absolutamente ridículo".



El máximo representante de la OEA ha vuelto a cargar contra Maduro y su régimen para considerar que "la corrupción venezolana es lo más asqueante en la historia de la humanidad".



Por su parte, y preguntada por este mismo nombramiento, la portavoz adjunta principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jalina Porter, solo ha precisado que "el objetivo primordial de la Administración Biden-Harris ha sido y siempre sigue siendo apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y también ayudar al pueblo de Venezuela a reconstruir sus vidas y su país".



Asimismo, una periodista le ha preguntado por el comentario del presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense, Gregory Meeks, que calificó la medida como "una ventana de oportunidad".



Al respecto, desde el Departamento de Estados aseguran que no tiene "nada que anunciar o discutir en este momento".



PROCESO DIALOGADO CON TODOS LOS SECTORES DE LA OPOSICIÓN



Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha recriminado a Washington que ellos carecen de "moral" para opinar sobre esta designación de los miembros del ente electoral, ya que asegura que no son democráticas las elecciones que se celebran en Estados Unidos.



"En Estados Unidos las elecciones las hacen los gobernadores, el secretario general de la gobernación llamado Secretario de Estado es el organismo electoral en las elecciones de Estados Unidos y vienen ellos a opinar sobre el sistema electoral de Venezuela, no tienen moral para opinar del poder electoral ni del poder legislativo", ha criticado Maduro durante un discurso recogido por Venezolana de Televisión.



Según el líder venezolano, el nombramiento "fue un acuerdo político, como debe ser dialogado y negociado con todos los sectores de la oposición, que ha dado un CNE muy fuerte desde el punto de vista de su institucionalidad, con miembros de un gran prestigio profesional, de una gran diversidad que ahora pasan a formar parte de una institución fundamenta", un ente a quien ha dado "todo el apoyo como jefe de Estado".



Maduro también ha insistido en que el CNE garantizará las elecciones democráticas de los próximos años, y que este año se celebrarán comicios, que ganará quien consiga más sufragios.