Usoz: "Hemos sido muy superiores durante todo el año"

Madrid, 6 may (EFE).- Pablo Usoz, el técnico con el que el Club de Campo acaba de ganar por primera vez el título de la liga masculina de hockey, aseguró a EFE que su equipo ha sido "muy superior durante todo el año" en una competición que arrancó más tarde por las restricciones que la pandemia exigió en Madrid al inicio del campeonato.

Olímpico en Barcelona 92, Atlanta 96 y Sídney 2000 y seleccionador femenino español en Atenas 2004 y Pekín 2008, Usoz seguirá dos años más al frente de la plantilla masculina del Club que dirige desde el inicio de la temporada 2019-2020, en la que antes de la crisis sanitaria ya mostró unas credenciales que acaba de certificar con la victoria sobre al Atletic Terrassa (3-6) para conseguir la Liga.

- Pregunta (P): ¿Qué resumen hace de la temporada?

- Respuesta (R): El año pasado íbamos primeros, pero perdimos con el Tenis (Real Sociedad Tenis) el último partido antes del confinamiento, nos pasó el Atletic y luego se suspendió. Este año empezamos con muchas ganas de ver si se podía hacer normal, aunque con las dudas y los posibles parones. Pero a pesar de la incertidumbre hemos estado jugando muy bien todo el año y siempre entre los primeros, con la seguridad de ir haciendo muy bien las cosas.

- P: ¿Cuál ha sido la receta?

- R: Los chicos han trabajado muchísimo y llegas a esta última parte y te sale todo muy bien. Tanto al Egara (3-4 en semifinales), como al Atletic (3-6 en la final) los hemos ganado muy bien. Hemos sido muy superiores durante todo el año. La clave es que los jugadores han tenido confianza en lo que el staff les contábamos y se han trabajado mucho cosas muy básicas, que no se hacen siempre. Hemos sido un equipo que ha presionado muchísimo, recuperábamos muchas bolas y hemos metido más de 80 goles que es mucho.

- P: ¿Ha sido muy difícil entrenar y jugar en plena pandemia?

- R: En los inicios hubo muchas dudas. Aquí en Madrid empezamos diferente a otras comunidades. El primer partido de liga lo suspendimos porque nos obligaban a jugar con mascarilla y en otras comunidades no era así y como nos tocaba contra el Complutense lo aplazamos. Tampoco habíamos podido entrenar, porque las restricciones nos impedían hacer entrenamientos de equipo, ni habíamos podido jugar ningún partido de preparación antes de la primera jornada. Después hemos tenido la suerte de haber sido bastante cautos en todo. No hemos tenido ni un positivo, solo ha habido gente que se ha tenido que confinar por casos cercanos, y eso nos ha facilitado no tener que aplazar ningún partido hasta tres jornadas antes de acabar la liga. Muchos han estado en esa situación cada dos o tres semanas.

- P: Es una Liga especial porque además es la primera masculina para el Club...

- R: Sí es la primera vez. No lo sabía, pensaba que algún equipo de aquellos con olímpicos lo habría ganado y somos el primer equipo no catalán que lo gana. La liga con este nombre se crea en 1971 y desde entonces no la había ganado ningún club no catalán. Haciendo historia y también con el femenino que ha celebrado la liga 22.

- P: ¿La próxima temporada el Club de Campo estará en la EHL, sabe ya cómo se va a jugar?

- R: Todavía no sabemos cómo se va a jugar ni cómo se retomará. Esta temporada todas las competiciones europeas salvo la última fase de la EHl que hicieron burbuja para cuatro clubes no se han jugado nada. Nosotros hemos ido tirando, pero en Bélgica y en Holanda han estado parando muchas veces la liga. Nosotros tendremos algunas bajas, como la del capitán Bosco Pérez-Pla, que se retira y otras, pero el groso de jugadores será muy parecido. También estamos levantando mucha gente entre 19 y 21 años aunque la mayoría van a seguir.

- P: Usted ha sido olímpico varias veces, ¿qué piensa de la celebración de los Juegos de Tokio en esta situación de pandemia?

- R: Antes de los Juegos la selección masculina tiene un Campeonato de Europa, es mucha competición. Acaban de aplazarse los partidos contra India de la Pro Liga. Va a ser un quebradero de cabeza para los seleccionadores. La programación que tienes se puede caer y con un campeonato de Europa por en medio antes de unos Juegos no sabes si dar descanso a algunos y si se va a cumplir al cien por cien lo que has programado. Lo veo complicado.