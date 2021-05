Turquía anuncia vacunación de todo el personal en el sector turístico

EFE/EPA/SEDAT SUNA/Archivo

Berlín, 6 may (EFE).- El ministro turco de Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu, anunció hoy en Berlín que todos los empleados en el sector del turismo en Turquía estarán pronto vacunados contra la covid-19, y aseguró que el país está tomando todas la medidas para garantizar la seguridad de los turistas.

"Todos los empleados en el sector del turismo, sean trabajadores de hotel, guías o conductores de autobús, todos aquellos con los que se encontraría el turista, estarán vacunados hasta finales de mayo", dijo en una rueda de prensa junto con su homólogo alemán, Heiko Maas.

Çavuşoğlu señaló que lo que busca su país es "posibilitar el turismo y al mismo tiempo tomar todas las medidas necesarias para la salud", y por eso se está vacunando "sobre todo en las regiones turísticas", agregó.

Recordó que actualmente Turquía cumple estrictas medidas restrictivas, en vigor hasta el 17 de mayo, que están siendo eficaces y están contribuyendo a bajar lentamente las cifras de contagio, aunque reconoció que todavía no es suficiente.

El país ha dado un impulso a su campaña de vacunación y más del 26 % de la población ya esta vacunada, agregó.

Por otra parte, señaló que se han ampliado de 136 a 152 los criterios de certificación para los establecimientos turísticos y añadió que en este proceso cuentan con el apoyo de dos empresas alemanas, una francesa y una británica que controlan cuatro veces al mes la situación in situ.

"La seguridad de los turistas en materia de salud es nuestra máxima prioridad", aseguró, al tiempo que recordó que el año pasado, y a pesar de la pandemia, Turquía recibió más de 1.200.000 de turistas alemanes.

Agregó que si Alemania o el turista a nivel individual lo desea, Turquía está dispuesta a ofrecer pruebas PCR a la llegada al destino, también en el mismo aeropuerto.