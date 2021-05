Somalia.- El primer ministro somalí llega a un acuerdo con la oposición para desmilitarizar Mogadiscio

23/09/2020 Mohamed Husein Roble jura como nuevo primer ministro de Somalia POLITICA AFRICA SOMALIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE SOMALIA



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El comité técnico de once miembros de Somalia, liderado por el primer ministro, Mohamed Husein Roble, ha ordenado a todas las tropas y fuerzas de seguridad que ingresaron en la capital, Mogadiscio, en el contexto de la violencia desatada tras la extensión del mandato del presidente regresar a sus bases originales en un plazo de 48 horas.



Roble también ha explicado que "el Ejército no tiene tropas a favor de la oposición", sino que esta medida es en respuesta al acuerdo de paz que ha firmado con los opositores que se oponían a la extensión del mandato del presidente, Mohamed Abdullahi 'Farmajo'.



"Es otra victoria para la paz y el pueblo de Somalia que hayamos resuelto la crisis en Mogadiscio. Necesitamos el apoyo de la gente y los políticos. El Ejército no está a favor del Gobierno ni de la oposición, sino de los defensores nacionales", ha precisado en este sentido el primer ministro, recoge Garowe Online.



El propio Roble, a través de su cuenta de Twitter ha encomiado "todos los esfuerzos para desmilitarizar Mogadiscio y ver un final amistoso del conflicto", a la vez que ha afirmado que este es "un buen paso hacia la paz y la estabilidad. Todos debemos trabajar para lograr este objetivo".



Ha vuelto a incidir, además, en que el objetivo es "realizar elecciones pacíficas, libres y justas".



La resolución emitida por el comité insta a los comandantes a no inmiscuirse en la política ni a emitir órdenes que deriven en inestabilidad. Por último, Roble ha prometido formar un grupo de trabajo de seguridad "imparcial e inclusivo" para las elecciones.