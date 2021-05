Sabalenka completa la final

La tenista biolurrusa Aryna Sabalenka, durante el partido de semifinales del Mutua Madrid Open ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova que disputan este jueves en la Caja Mágica, en Madrid. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 6 may (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka arrolló a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (6-2 y 6-3) y completó la final del cuadro femenino del torneo de Madrid que previamente había alcanzado la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, verdugo de la española Paula Badosa.

Sabalenka no dio opción a Pavlyuchenkova, con la que había perdido hace dos años en Toronto. Mucho han cambiado las cosas desde aquella vez. Ahora la bielorrusa es una de las jugadoras más firmes del circuito.

La tenista de Minsk, de 23 años, nunca había superado la primera ronda en Madrid. Este 2021, además de alcanzar la final en Stuttgart semanas atrás, elevó a nueve su cosecha de éxitos con el triunfo en Abu Dabi.

Sabalenka, que disputará el sábado la decimoquinta final de su carrera, disfrutó de un arranque arrollador que desarboló a la rusa, una de las revelaciones de la competición.

Pavlyuchenkova ya alcanza las doce participaciones en Madrid pero esta vez se ha superado. Mejoró la rusa los cuartos que alcanzó en 2011 en la Caja Mágica, pero no tuvo opción. Aún así, tiró de orgullo en el segundo set cuando tuvo 5-0 en contra y ganó tres juegos del tirón para maquillar su derrota.

Sabalenka, que tardó una hora y cinco minutos en cerrar el triunfo, buscará en Madrid el décimo título de su carrera en el partido del sábado ante la número uno del mundo, Barty, que se impuso a Badosa por 6-4 y 6-3.