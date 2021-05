Rey Felipe.- El Rey Felipe VI alaba a los empresarios valencianos: "No os ha frenado ni la falta de turistas, ni la incertidumbre"

06/05/2021 El Rey Felipe VI clausura la Asamblea de la CEV POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA CASTELLÓN ECONOMIA CASA REAL/TWITTER



Espera que las medidas de las administraciones, la vacunación y los fondos europeos faciliten el camino de la recuperación



El Rey Felipe VI ha alabado este jueves a los empresarios de la Comunitat Valenciana, señalando que no les ha frenado ni la falta de turistas, ni la limitada dimensión de las empresas, ni la incertidumbre con la que "siguen viviendo".



"Es pues un verdadero privilegio y un orgullo tener empresarios, aquí en la Comunitat Valenciana, y por supuesto en toda España, con vuestro alto grado de compromiso social, de responsabilidad y con vuestra capacidad de diálogo y entendimiento", ha añadido.



El monarca se ha manifestado en estos términos durante su intervención en el acto de clausura de la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana (CEV), que se ha celebrado en el Paraninfo de la Univesitat Jaume I de Castellón, que ha comenzado en valenciano.



Felipe VI ha subrayado que aun cuando se empiezan a ver las cosas con "algo más de ánimo", hay que seguir haciendo frente a la crisis sanitaria y a sus consecuencias económicas y sociales, "que son profundas". "Superarlas es el principal reto colectivo que tenemos entre manos, aquí y en todo el mundo", ha dicho.



El Rey ha apuntado la necesidad de que las empresas sigan trabajando e impulsando la economía. "Sin ellas, sin vosotros, la recuperación no será posible", ha resaltado Felipe VI, quien espera que todas las medidas adoptadas por las administraciones, la vacunación y los fondos europeos "que también tendrán que llegar a las pymes" faciliten "el deseado camino hacia la recuperación".



TURISMO



El monarca ha destacado el efecto económico "especialmente duro" que ha tenido la pandemia en la Comunitat Valenciana por el peso específico que tiene en su economía el turismo, que -según ha dicho- representa el 14,6 por ciento de su PIB y que genera el 15,1% del empleo. Al respecto, ha reseñado que esta temporada que llega traerá, "seguro", oportunidades y resultados mejores que los del pasado verano, pero -ha advertido- "costará tiempo y mucho esfuerzo alcanzar las cifras de 2019".



Sin embargo, Felipe VI ha indicado que la Comunidad Valenciana cuenta con un "importantísimo" tejido empresarial, especializado fundamentalmente en sectores como el cerámico, el agroalimentario, el del calzado, el juguetero y el textil. Asimismo, ha destacado que el sector del automóvil tiene un peso relevante en la evolución de las exportaciones de la Comunitat, "pero todos ellos se han visto afectados por la grave situación sanitaria".



"Es cierto que vuestro sector empresarial se compone mayoritariamente de pymes y micropymes, que, a su vez, son esenciales para la economía de la Comunidad, y también de todo nuestro país", ha recordado el Rey, quien ha añadido que pese a las "enormes dificultades" con las que se han encontrado los empresarios valencianos, han sido "en tantas ocasiones, un referente para los demás".



"No os ha frenado ni la falta de turistas, tan importantes para vuestro crecimiento económico, ni la limitada dimensión de las empresas, ni tampoco la incertidumbre con la que, a día de hoy, seguís viviendo", ha manifestado el mocarca, quien ha añadido que es un "verdadero privilegio y un orgullo" tener empresarios, aquí en la Comunitat Valenciana y en toda España "con vuestro alto grado de compromiso social, de responsabilidad, y con vuestra capacidad de diálogo y entendimiento".



El Rey ha explicado que hay que ser conscientes de que el camino de la recuperación será "complejo", y que hay que ser capaces de percibir "señales positivas y garantizar que se materialicen". En este sentido, se ha referido al sector exportador para superar la crisis, en cuyo ranking "la Comunitad Valenciana siempre ocupa las mejores posiciones".



INNOVACIÓN



"Contáis con más de 7.700 empresas exportadoras regulares en la Comunidad. Sois los primeros exportadores en volumen de la UE y los segundos a nivel mundial, y que esto suceda no es fruto de la casualidad, sino precisamente de vuestra apuesta innovadora", ha subrayado Felipe VI, quien ha destacado el papel de la industria cerámica.



Felipe VI ha manifestado que, ante un escenario con pronósticos inciertos, la innovación, privada y pública, "se revela como mejor opción para seguir creciendo". Ha dicho que la innovación es una garantía para mejorar la calidad de vida, para generar más valor añadido, más competitividad y mayor capacidad de adaptación ante próximas crisis.



Por otra pare, el Rey ha destacado el papel que las universidades han tenido en el progreso de la sociedad y la economía. "De la Universidad depende en gran medida que las empresas, que hoy están aquí, puedan contar con profesionales mejor formados; que se potencie el talento investigador; que se acerque la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a las mujeres; que todo ese conocimiento que se genera en vuestras aulas sea transferido a nuestro tejido productivo y que nuestros jóvenes, que no lo están teniendo nada fácil, puedan pensar con mayor confianza en un futuro prometedor", ha apuntado.



El monarca se ha referido a la necesidad de contar con empresas innovadoras y competitivas. "Estoy seguro de que las empresas valencianas seguirán estando a la altura del gran reto, pues contamos con vosotros para acelerar y afianzar la recuperación económica", ha significado.



Así mismo, ha animado a las empresas, instituciones y administraciones a seguir colaborando estrechamente para poder superar cuanto antes la "difícil situación" actual y en la que -ha dicho- la colaboración público-privada "es absolutamente clave".



Finalmente, Felipe VI ha destacado el "gran esfuerzo" de adaptación al nuevo entorno de los empresarios y autónomos, que -según ha señalado- "es la única opción para mantener los puestos de trabajo y poder recuperar los ritmos de crecimiento anteriores". "Y esta adaptación, junto con una adecuada formación, os permitirá ser más competitivos en un mundo que, indudablemente, seguirá siendo más interdependiente, y estará más interconectado tecnológica y económicamente", ha concluido.