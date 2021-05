Portaltic.-Día Mundial de las Contraseñas: El 56% de usuarios no cambia nunca sus claves de acceso

MADRID, 6 (Portaltic/EP)



Este jueves 6 de mayo se celebra el Día Mundial de las Contraseñas, una jornada convocada como cada año el primer jueves de mayo para concienciar a los internautas sobre la importancia de proteger las claves de acceso a sus dispositivos y servicios digitales.



Según una encuesta realizada por la empresa de ciberseguridad S2 Grupo desde su blog Hijosdigitales.es, el 56 por ciento de los usuarios confirman no cambiar nunca sus contraseñas y las utilizan durante años.



Además, más del 42 por ciento de los internautas asegura utilizar la misma contraseña para todos sus servicios, una práctica que expone su ciberseguridad, como ha destacado S2 Grupo en un comunicado remitido a Europa Press.



"Nadie concibe salir de casa y dejar la puerta abierta; pues eso es lo que hacemos en Internet cuando nuestra contraseña es débil, la misma durante años o la misma en todos los perfiles", ha declarado Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo



10 CONSEJOS PARA UNA BUENA CONTRASEÑA



El equipo de expertos de S2 Grupo ha elaborado un decálogo con diez consejos para crear buenas contraseñas y seguras, que comienzan por no utilizar datos familiares, que podrían conocerse a través de las redes sociales, ni tampoco palabras o series de números.



Los 'hackers' utilizan sistemas automáticos para descifrar contraseñas que hacen uso de diccionarios de palabras y generan combinaciones de números. Según estudios realizados recientemente, las peores contraseñas son '123456', 'password', 'abc123', 'qwerty', etc.



Los internautas deben escoger contraseñas robustas, con claves que han de tener ocho caracteres mínimo, mayúsculas, minúsculas, números y símbolos del teclado. Las claves deben ser memorizables pero no adivinables, mediante el uso de palabras al números que sean familiares junto con otros elementos.



También se recomienda no guardar la contraseña en el navegador, cambiarla de forma periódica y utilizar claves diferentes para cada servicio, para no comprometer toda la seguridad si los atacantes acceden a un servicio.



Asimismo, la compañía de seguridad recuerda la importancia de no compartir las contraseñas con nadie, anotarlas en un lugar seguro como en casa -nunca en el ordenador, la tablet o el smartphone- o usar aplicaciones para cifrar las claves y salvaguardarlas.