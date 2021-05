Perú.- Pedro Castillo firma una alianza con Verónika Mendoza para "cerrar el paso" a Keiko Fujimori

05/05/2021 Pedro Castillo y Verónika Mendoza.. El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, ha firmado este miércoles un acuerdo político con la excandidata de la coalición Nuevo Perú-Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, para "cerrarle el paso a las fuerzas autoritarias y corruptas", en referencia a Keiko Fujimori y su formación Fuerza Popular, en la segunda vuelta de las elecciones. POLITICA TWITTER MOVIMIENTO NUEVO PERÚ



El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, ha firmado este miércoles un acuerdo político con la excandidata de la coalición Nuevo Perú-Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, para "cerrarle el paso a las fuerzas autoritarias y corruptas", en referencia a Keiko Fujimori y su formación Fuerza Popular, en la segunda vuelta de las elecciones.



La alianza, denominada 'Por la refundación de nuestra soberanía, justicia e igualdad', ha sido suscrita por ambas formaciones de izquierdas en un encuentro de los líderes en Lima.



El acuerdo pretende "cerrarle el paso a las fuerzas autoritarias y corruptas e inaugurar un tiempo nuevo en el que todas las voces sean escuchadas y nuestra soberanía recuperada, para construir un nuevo pacto social a través de una Asamblea Popular Constituyente".



El documento recoge así cuatro puntos relevantes, entre los que está afrontar la crisis sanitaria, social y económica derivada por la COVID-19 para la que se apuesta por el acceso a la vacunación universal y gratuita, distribución de oxígeno o el fortalecimiento del sistema de salud público.



También apunta a reactivar la economía "priorizando la generación de empleo y dejar atrás el modelo económico impuesto por la dictadura fujimorista que solo ha favorecido a unos pocos privilegiados", informa 'La República'.



En el acuerdo aseguran que impulsarán una "firme" lucha contra la corrupción, "combatiendo la impunidad y exigiendo que se sancione a quienes le roban al país y rescatar al Estado para ponerlo al servicio del pueblo".



"Refundar el Estado, profundizando la democracia, garantizando el ejercicio de derechos para todos, en plena igualdad y sin ningún tipo de discriminación", detalla el documento de la alianza, en el que Castillo se compromete también a dejar el cargo de presidente el 28 de julio de 2026, una vez haya terminado su mandato.



Así, Mendoza ha mostrado su apoyo a la candidatura de Castillo con el objetivo de "poner freno a la mafia de la corrupción" y para "construir una patria nueva".



La excandidata ha llamado también a las fuerzas democráticas del país, a los jóvenes, a las mujeres, a las organizaciones sociales, sindicales y colectivos a "sumar fuerzas para juntos poder refundar nuestra patria, para que juntos podamos por fin escribir una Constitución hecha por el pueblo y para el pueblo".



"No queremos volver al pasado, a los 90, donde se derrumbó la democracia, donde se saqueó y remató nuestras riquezas, donde se despidió a cientos y miles de trabajadores arbitrariamente, donde se esterilizó a miles de mujeres campesinas en contra de su voluntad. No queremos eso para nuestro país nunca más", ha subrayado también Mendoza.



Por su parte, Pedro Castillo ha agradecido el apoyo de Mendoza y ha aseverado que la pandemia "ha desnudado de cuerpo entero" la precariedad "del viejo y corrupto Estado".



"Cómo en un país tan rico la gente clama por oxígeno, o los jóvenes, por más esfuerzo que hagan, siguen con un futuro incierto y vienen a las grandes ciudades para formar los cinturones de pobreza y son presa fácil de problemas sociales de la delincuencia y de la drogadicción. Por eso estamos acá y por eso nos hemos puesto de acuerdo y gracias a Nuevo Perú y Juntos por el Perú por abrazar esta causa", ha agregado el candidato.



Por otro lado, Keiko Fujimori ha instado Castillo a participar en los debates propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la segunda vuelta.



"Lo que la población demanda, señor Castillo y señor (Vladimir) Cerrón (secretario general de Perú Libre), es conocer sus propuestas, que participen en los debates, que muestren su equipo y su plan de gobierno. Y eso hasta ahora no lo están haciendo", ha dicho, informa RPP Noticias.



El JNE ha propuesto cuatro debates oficiales de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, previstas el 6 de junio. Dos debates serían entre los candidatos, otro entre los postulantes a las vicepresidencias y uno más entre los equipos técnicos de ambos partidos.



Hasta la fecha, Castillo no ha presentado su equipo técnico, así como tampoco ha dado una respuesta sobre su participación en los debates.