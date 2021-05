Parlamento de Ecuador censura a extitular de Salud por gestión de la pandemia

En la imagen el exministro de Salud Juan Carlos Zevallos. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 5 may (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador censuró este miércoles al exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, acusado de incumplimiento de funciones y de una mala gestión para atender la pandemia de la covid-19 en el país.

Con 129 votos a favor y una sola abstención, el pleno de la Asamblea ecuatoriana censuró en ausencia a Zevallos y resolvió entregar el expediente legislativo a los organismos de control e investigación del Estado, para que actúen según sus competencias.

El juicio político de censura se desarrolló de manera virtual sin la presencia del exministro, que reside en Estados Unidos, pero que había sido citado legalmente para que participara en la interpelación virtual, según informó el organismo parlamentario en su portal de internet.

El expediente de Zevallos será entregado a la Fiscalía del Estado y la censura comunicada a la Contraloría para que realice las auditorías del caso, mientras que el Ministerio de Trabajo debe registrar la resolución para que el exministro no vuelva a ejercer cargo público por los próximos dos años, agregó la fuente.

Uno de los legisladores interpelantes, Angel Sinmaleza, precisó que Zevallos, quien dejó el cargo en febrero pasado, fue sancionado hoy política y moralmente.

Sinmaleza también recordó el escándalo que involucró a Zevallos durante su gestión (entre marzo de 2020 y febrero de 2021) por la entrega irregular de más de 3.000 carnés de discapacidad en medio de la pandemia, cuando ese proceso se había suspendido.

Asimismo, el asambleísta acusó al exministro de supuesta negligencia en el proceso de adjudicación de nombramientos a personal sanitario de la llamada "primera línea" para atender la covid-19 y que no alcanzó la metas propuestas.

De su lado, Pabel Muñoz, otro de los legisladores interpelantes, pidió disculpas a la población por haber demorado el juicio político de censura contra Zevallos, que no justificó su ausencia en el proceso político.

Muñoz recordó la gran mortalidad por la covid-19 que se registró en el país durante la gestión de Zevallos, así como el extravío de cadáveres y el cambio de identidad de fallecidos durante los primeros meses de la pandemia.

Además, el legislador acusó al Gobierno del presidente Lenin Moreno por el manejo "indolente" de la situación sanitaria derivada por el nuevo coronavirus.

"Bajo un dogma de austeridad", se registró un número de muertes que pudo ser evitado, pues desde el Gobierno "primó una visión de desprecio por lo público" y de entender la salud "como un privilegio", opinó Muñoz.

Además, aseguró que el exministro no condujo de manera "coherente y equitativa" el proceso de vacunación contra la covid-19, lo que impidió alcanzar las metas de inmunización en los grupos prioritarios de atención.

Muñoz deploró que se haya generado un "sistema de vacunación" basado en "privilegios para los amigos del régimen".