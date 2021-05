Paraguay sigue esperando vacunas para incluir a nuevas franjas de población

La campaña de vacunación en el país, de unos 7 millones de habitantes, comenzó con el personal médico y prosigue con el sector de adultos mayores. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 6 may (EFE).- Paraguay sigue a la espera de recibir nuevas entregas de vacunas de los laboratorios con los que el Gobierno ha cerrado contratos, mientras la vacunación alcanza a 142.137 inmunizados e investigaciones por irregularidades en el proceso.

La campaña de vacunación en el país, de unos 7 millones de habitantes, comenzó con el personal médico y prosigue con el sector de adultos mayores.

Sobre la llegada de nuevas remesas de vacunas, el ministro de Salud, Julio Borba, anunció este jueves que "entre esta semana y la próxima" tendrían "novedades" sobre la llegada de dosis de Moderna, procedentes de Catar.

Borba también señaló que el miércoles mantuvo una reunión con los representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Paraguay para analizar el envío de las dosis adquiridas a través del mecanismo Covax.

Paraguay compró 4,3 millones de dosis de AstraZeneca a través de Covax, de las que solo ha recibido 170.400 vacunas, con una primera entrega de 36.000 dosis y una segunda de 134.400.

Borba señaló que el ministerio sigue pendiente de recibir otra partida de 134.400 dosis, con las que se completaría la primera asignación de 304.800 vacunas de AstraZeneca.

El Gobierno confía en que a partir del segundo semestre del año se vayan agilizando los envíos de Covax "para completar los 4,3 millones de dosis", señaló el ministro.

Borba agregó que Paraguay ha solicitado cambiar a cualquier otro laboratorio con los que trabaje Covax, sin necesidad de que las vacunas sean de AstraZeneca.

A la hora de hablar de montos y fechas de entrega de otros laboratorios, Borba aludió a los "acuerdos de confidencialidad que hay que respetar" y dijo preferir esperar hasta que "el avión esté decolando", antes de hacer nuevos anuncios.

No obstante, recalcó que el país está capacitado para "recibir cualquier tipo de vacuna".

Entre ellas, se espera un millón de dosis de Sinopharm, "ampliable según la necesidad", conseguidas con ayuda de Emiratos Árabes Unidos.

El Ministerio de Salud también se encuentra "completando tramitaciones" con Pfizer y las conversaciones pueden "llegar a buen puerto" para cerrar la compra de un millón de dosis más.

Borba añadió que con "todo lo firmado ya" Paraguay cuenta con vacunas suficientes, sobre el papel, para inmunizar a su población objetiva, unos 4 millones de personas del total de la población.

La campaña de vacunación arrancó el pasado 22 de febrero, con el personal de blanco, para pasar después a los adultos mayores en hogares y residencias y, también, a los que por motivos de salud no podían desplazarse de sus casos.

El plan de inmunización se centra ahora en las personas de a partir de 75 años, aunque no se descarte que el Ministerio de Salud defina este viernes una rebaja de la edad para ampliar el universo de inmunización.

La cartera sanitaria también se encuentra en plena investigación de vacunaciones irregulares, entre ellos políticos de menos de 75 años, y anunció que dará a conocer la lista con los nombres.

CONTAGIOS NO CESAN

Mientras Paraguay trata de avanzar en la vacunación, los contagios, internaciones y defunciones siguen siendo elevados.

El reporte del Ministerio de Salud del miércoles por la noche elevaba la cifra de internados a 3.140, de los que 552 se encontraban en terapia intensiva.

Desde la cartera sanitaria creen que, de aquí al 22 de mayo, se alcancen los 337.723 contagiados desde marzo de 2020, con un promedio diario de 2.640 casos.

Paraguay acumula desde el comienzo de la pandemia 288.974 positivos de coronavirus, con 6.798 fallecidos y 239.165 recuperados.