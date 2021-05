Países andinos respaldan la alianza global contra la plaga del banano

Fotografía de un trabajador durante el proceso de empaquetado de banano en una finca bananera del municipio de Apartadó, en Colombia. EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA A/Archivo

San José, 6 may (EFE).- Los países andinos expresaron este jueves su apoyo a la Alianza Global contra el Fusarium R4T, una peligrosa plaga que afecta las plantaciones de banano y plátano y que ya ha sido detectada en Latinoamérica.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó en un comunicado de prensa que los ministros y autoridades de Agricultura de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú expresaron su aval a la alianza para coordinar acciones regionales de combate y prevención de esta plaga.

"Fusarium R4T es la mayor amenaza en más de medio siglo para la industria del banano, un cultivo de gran valor comercial y fuente de alimento vital para más de 400 millones de personas en el mundo. Para enfrentarlo, la alianza conjuga los esfuerzos de la academia, el sector privado y organismos de investigación y ahí radica su fortaleza", afirmó el director general del IICA, Manuel Otero.

El IICA, que ejerce la secretaría del Comité Ejecutivo de la Alianza Global, destacó que apoya firmemente esta iniciativa, pues es un tema sensible que atraviesa de forma transversal aspectos políticos, sociales, culturales y económicos de los países de las Américas.

Los países andinos expresaron su apoyo durante una reunión con el Comité Ejecutivo de la Alianza.

La enfermedad provocada por el Fusarium R4T es la mayor amenaza en cerca de 70 años para la producción mundial de banano. Según las autoridades se originó en Asia y puede ser transportada de finca a finca por el movimiento de personas, lo que hace vital su adecuado manejo y prevención.

La única forma efectiva hoy para detener la propagación es la quema de las tierras afectadas, que no podrían volver a utilizarse porque la enfermedad puede reaparecer.

Hasta el momento, esta plaga ha sido detectada en algunas fincas de Colombia y Perú, por lo que las autoridades trabajan para evitar su expansión.

"Como sabemos esta enfermedad tiene una alta capacidad de propagación, por lo que representa una amenaza para la seguridad alimentaria de la región y a nivel global, su impacto económico podría ser negativo y obviamente también en lo social", manifestó el ministro de Agricultura de Perú, Federico Tenorio.

Para los expertos, el trabajo conjunto entre los países andinos y la Alianza Global contra el Fusarium R4T permitirá que otras regiones de América Latina y el Caribe se beneficien y logren prevenir y controlar, eventualmente, la aparición de este hongo en sus plantaciones.

La misión de la alianza es apoyar al sector bananero y sus actores en la lucha contra el Fusarium R4T a través del desarrollo de conocimiento, tecnología y mecanismos para encontrar una solución científica definitiva.

La iniciativa fue constituida formalmente a inicios del 2021, aunque comenzó sus labores de coordinación desde el 2020 y sus acciones se basan en tres frentes: prevención y capacitación, mejoramiento genético y métodos de control.

Como objetivos a corto plazo, el grupo busca socios para desarrollar alianzas estratégicas.

En el transcurso de una década, mientras se desarrolla investigación científica y se apoya la transferencia de tecnología, los expertos esperan desarrollar como bien público una nueva variedad de banano resistente al Fusarium R4T.