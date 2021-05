O.Próximo.- Detenido el supuesto responsable de la muerte de un estudiante judío en Cisjordania

Muere un adolescente palestino tiroteado por las fuerzas de seguridad de Israel



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Las fuerzas de seguridad han detenido este jueves al presunto responsable del ataque ejecutado el domingo al sur de la ciudad cisjordana de Nablús contra tres estudiantes de una yeshiva (escuela judía ortodoxa), que se saldó con un muerto y dos heridos.



El Shin Bet ha identificado al sospechoso como Muntasir Shalabi, un empresario de 44 años residente en la localidad de Turmus Aya, quien ha sido detenido en Siluad tras tres días de búsqueda, según ha informado el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'.



El hombre, que no tendría lazos con grupos terroristas pero sería simpatizante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), sufre heridas en una pierna después de que las fuerzas israelíes abrieran fuego contra él durante el ataque.



El anuncio ha sido realizado horas después de la muerte de Yehuda Guetta, de 19 años y uno de los heridos en el ataque, fallecido en el Centro Médico Rabin en Petah Tikva. Guetta y sus dos compañeros estudian en una yeshiva en el asentamiento de Itamar que combina estudios talmúdicos con el servicio militar.



El presidente de Israel, Reuven Rivlin, ha expresado sus condolencias a la familia de Guetta, mientras que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha aplaudido la labor de las fuerzas de seguridad por lograr detener al sospechoso.



"Aplaudo al Shin Bet, al Ejército y a la Policía por su acción rápida y decidida, que ha llevado a la captura del despreciable terrorista que asesinó a Yehuda Guetta", ha dicho. "El largo brazo de Israel llega a cualquiera que cause daño a nuestros ciudadanos", ha remachado.



Por otra parte, un adolescente palestino murió durante la noche del miércoles tras ser tiroteado por las fuerzas de seguridad durante una protesta en la localidad de Odala, en el marco de las operaciones lanzadas para intentar capturar al sospechoso del citado ataque.



El Ministerio de Sanidad palestino ha señalado que el fallecido es Said Yusef Muhamad Odé, de 16 años, lo que ha sido confirmado por la Media Luna Roja Palestina, que ha apuntado que las autoridades israelíes han entregado el cuerpo, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.