ONU.- Naciones Unidas e IE University se unen para impulsar competencias para un desarrollo sostenible

06/05/2021 IE University acuerdo con Naciones Unidas POLITICA SOCIEDAD IE UNIVERSITY



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) e IE School of Global and Public Affairs de IE University han suscrito un acuerdo para aunar esfuerzos a la hora de impulsar las competencias, las soluciones innovadoras y el liderazgo intelectual con vistas a la ejecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.



Así, IE School of Global and Public Affairs y el PNUD potenciarán sus actividades de desarrollo para abordar los complejos retos que plantea la Agenda 2030, según detallan en un comunicado.



El acuerdo contempla varias áreas de colaboración para promover una prosperidad sostenible a nivel social, económico y medioambiental que esté en sintonía con la Agenda 2030. Entre otras actividades, se incluye la organización y promoción de iniciativas y materiales conjuntos para el desarrollo de capacidades, el intercambio de expertos como ponentes y profesores y la participación en programas académicos mediante proyectos de tipo consultoría, visitas sobre el terreno y periodos de prácticas o becas.



"Para el PNUD, las alianzas con instituciones académicas de gran prestigio como IE University son esenciales para fomentar las capacidades que puedan impulsar la ejecución de la Agenda 2030", ha destacado el administrador adjunto y director regional para Latinoamérica y el Caribe del PNUD, Luis Felipe López Calva. "Esta alianza cobra aún mayor relevancia en el contexto de la lucha contra la COVID-19 en la región", ha añadido.



"En IE University creemos que nuestra fortaleza radica en las alianzas que podamos crear para cumplir con nuestro mandato de preparar futuros líderes que asuman la sostenibilidad como un objetivo fundamental de las sociedades. Por ello nos complace aunar esfuerzos con el PNUD", ha afirmado por su parte la decana de IE School of Global and Public Affairs de IE University, Susana Malcorra.



"Por medio de contribuciones compartidas, esperamos ejercer un efecto positivo en nuestra cartera de conocimiento y contenidos captando la perspectiva desde el terreno y llegando a audiencias más amplias", ha apostillado.