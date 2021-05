Nuevo récord de contagios y muertes en India a la espera de "nuevas olas"

CentralIndia roza los 4.000 muertos diarios y EEUU apuesta por liberar patentes de vacunas anticovid Por Delphine TOUITOU y las oficinas de AFP =(Infografía+Fotos+Video)= Washington, 6 Mayo 2021 (AFP) - Estados Unidos anunció que está a favor de liberar las patentes de las vacunas contra el covid-19 y Europa respondió este jueves que acepta hablar sobre esta idea, que sería excepcional en un momento en que los países pobres carecen de las preciadas dosis, como por ejemplo India, donde se registró un récord de casi 4.000 muertes en 24 horas. India sumó 3.980 muertes y 412.262 nuevas infecciones en 24 horas, según datos oficiales publicados el jueves. Esto eleva su número total de muertes, muy subestimado según los expertos, a más de 230.000, con más de 21 millones de casos.Los hospitales de este país de 1.300 millones de habitantes están saturados, falta oxígeno, medicamentos y camas pese a la ayuda internacional. El gobierno de Narendra Modi se niega a decretar un confinamiento generalizado, pero varias regiones, entre ellas la de Nueva Delhi, optaron por confinar a la población.Los especialistas consideran que lo peor está por venir y que el pico epidémico se alcanzaría recién dentro de unas semanas."Un tercer episodio es inevitable dados los altos niveles de contaminación" actuales, advirtió K. Vijay Raghavan, principal consejero científico del gobierno indio.El miércoles, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, consideró que "se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de covid-19 exigen medidas extraordinarias". "La administración cree firmemente en la protección de la propiedad intelectual, pero para detener esta pandemia, apoya el levantamiento" de las patentes, añadió.El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró en Twitter esta "decisión histórica" y el jueves, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que "la UE está lista para conversar sobre cualquier propuesta que responda a la crisis de forma efectiva y pragmática". Poco después, el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana, Ángela Merkel, también se mostraron favorables a hablar sobre la cuestión.- Las grandes farmacéuticas, descontentas - En todo el mundo, la pandemia mató a más de 3,2 millones de personas desde finales de 2019, según datos recopilados por AFP. Más de 155 millones de personas han resultado contagiadas, según las cifras oficiales.Por el momento, las patentes están principalmente en manos de los laboratorios estadounidenses, que en general se oponen a su eliminación porque, según ellos, esto les privaría de ingresos para financiar sus costosas innovaciones.Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna no reaccionaron de inmediato al anuncio estadounidense pero la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) dijo que era "decepcionante"."Estamos completamente de acuerdo con el objetivo de que las vacunas anticovid-19 se repartan rápidamente y de forma equitativa en el mundo. Pero como hemos dicho constantemente, una suspensión es la respuesta sencilla pero incorrecta a un problema complejo", explicó. Stephen Ubl, presidente de la federación estadounidense (PhRMA), dijo que la decisión podría "debilitar aún más las ya tensas cadenas de suministro y fomentar la proliferación de vacunas falsas". - Hospitales llenos en América - La semana pasada, un 40% de las muertes por covid-19 en el mundo se produjeron en la región de las Américas, donde más países que nunca reportan balances superiores a los mil casos diarios, indicó Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). "Los hospitales de la región están peligrosamente llenos", advirtió. La OPS realizó un estudio en 16 países y estableció que en marzo de 2020 tenían 61.406 camas en unidades de cuidados intensivos, con una ocupación promedio de 61%. Y en abril de este año, el total se había expandido a 121.000, pero un 80% de las camas estaban ocupadas.El miércoles, Argentina registró 633 fallecidos, el número de muertes por covid-19 más grave en un solo día desde que empezó la pandemia, lo que eleva el total de decesos a 65.865, según el ministerio de Salud. La tasa de mortalidad es de 1.422 por cada millón de habitantes en Argentina. En América Latina, ocupa el cuarto lugar en el total de fallecidos y el sexto en el índice por millón, según recuentos de la AFP con base en cifras oficiales.- Vacunas para los atletas -La brecha se amplía entre los países más pobres y los más ricos, donde las campañas de vacunación --que en Estados Unidos pronto se extenderán a los adolescentes y en Canadá a los niños mayores de 12 años-- están permitiendo levantar parte de las restricciones. Covax, el sistema para entregar vacunas a los países con menos recursos solo ha entregado 49 millones de dosis a 121 países y territorios, muy lejos del objetivo de 2.000 millones para 2021.Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 (Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia), que se reunieron esta semana en Londres, prometieron el miércoles apoyo financiero a Covax "para permitir un despliegue rápido y equitativo" de las dosis, pero no anunciaron ninguna ayuda adicional.Este jueves, los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional (COI) para suministrar vacunas anticovid a los atletas y miembros de las delegaciones participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio de julio.Las empresas anunciaron que "coordinarán con los comités olímpicos nacionales en todo el mundo" y las primeras entregas de vacunas comenzarán a fines de mayo.El COI no ha hecho obligatoria la vacunación, pero la recomienda a todos los participantes en los Juegos.bur-vog-Dt/cjc/slb/pc/bl -------------------------------------------------------------