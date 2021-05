Norwegian ve en el Caribe una opción naviera si persisten los obstáculos en Florida

Vista de un crucero de Norwegian. EFE/Shaw Thew

Miami, 6 may (EFE).- La empresa Norwegian señaló que el Caribe podría ser una opción para sus operaciones en caso de que deban cumplir una ley de Florida que rehúsa la obligatoriedad de las vacunas. Una medida contraria a una directiva federal que condiciona la reactivación de cruceros en puertos de EE.UU. a la vacunación de la tripulación y los pasajeros.

Frank Del Río, presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line Holdings, aseguró este jueves que podrían mover sus operaciones a otros estados o países, entre ellos los del Caribe.

"Esperamos que esto no se convierta en un fútbol legal o político", manifestó Del Río a los analistas de Wall Street durante una conferencia telefónica para discutir las ganancias trimestrales de la compañía, según publicaron medios especializados.

Del Río subrayó que los abogados creen que se aplica la ley federal, en este caso las directivas de los Centros para el Control de Enfermedades federales para volver a navegar en EE.UU. (CDC, en inglés), y no la estatal.

El directivo de la naviera, con sede en Florida, estado que alberga tres de los puertos de cruceros más grandes del mundo -Miami, Cañaveral y Everglades- dijo además que no ve posible zarpar a partir de julio próximo, dado el tiempo que lleva tener un barco listo.

Los CDC anunciaron este miércoles que permitirán que los cruceros hagan viajes de pruebas con pasajeros voluntarios, en una actualización de la Ordenanza de Condiciones para la Navegación (CSO, en inglés)

La industria, paralizada desde hace más de un año por la pandemia, prevé la reanudación de los cruceros a partir de julio próximo. Para ello se requiere la vacunación del 98 % de la tripulación y del 95 % de los pasajeros.

Según el directivo, Norwegian planea comenzar con un mandato de vacunación del 100 % para los pasajeros de cruceros.

En caso de que se impida en Florida cumplir este requisito, Del Río dijo que "los cruceros tienen motores, hélices y timones" y hay otros estados desde donde pueden operar o "podemos operar desde el Caribe ... ciertamente esperamos que no se llegue a eso".

Por otro lado, el Gobierno de Florida sí autorizó desde la semana pasada a vacunar a personas que no sean residentes del estado, pero que estén "brindando bienes y servicios que beneficien a los floridanos o beneficien a los muchos visitantes del estado" como los tripulantes de embarcaciones.

Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés), que representa al 95 % de las compañías con cruceros oceánicos, entre marzo y septiembre de 2020 esas empresas presentaron pérdidas globales de 77.000 millones de dólares, 23.000 millones en salarios y 518.000 puestos de trabajo.

Solo en el condado de Miami-Dade, la actividad de los cruceros produce unos 7.000 millones de dólares al año y emplea, directa e indirectamente, a unas 40.000 personas, además de servir de sostén a otros sectores de la economía.