Nigeria.- Casi una treintena de estudiantes nigerianos liberados tras ser secuestrados en marzo

18/12/2020 El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, se reúne con los más de 300 niños liberados tras su secuestro en una escuela del estado de Katsina por parte de presuntos miembros de Boko Haram



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Unos 27 estudiantes han sido liberados en Nigeria por sus secuestradores, que raptaron el pasado mes de marzo a un total de 37 jóvenes en el estado de Kaduna.



Por el momento, las circunstancias de su liberación son ambiguas, aunque según informa el medio local 'Vanguard', un erudito musulmán, el jeque Ahmad Gumi y un expresidente de Nigeria, habrían facilitado su liberación.



A pesar de que inicialmente fueron 37 los estudiantes del Colegio Federal de Mecanización Forestal secuestrados, los secuestradores ya habían liberado inicialmente a diez de ellos. Los que han sido liberados este miércoles habían estado en cautiverio durante aproximadamente dos meses y habían exigido un rescate de 500 millones de naira por su liberación.



Este tipo de incidentes han ido al alza en los últimos meses y han llevado a las autoridades de varios estados del país a cerrar las escuelas para intentar garantizar la seguridad de alumnos y profesores mientras evalúan la situación sobre el terreno.



El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, anunció a principios de abril el cese del inspector general de la Policía, Mohammed Adamu, ante el repunte de la violencia, que se ha extendido del noreste --donde operan varios grupos yihadistas-- a otros puntos del país.



Los padres de estos estudiantes liberados se habían manifestado el martes en la Asamblea Nacional de Abuja para protestar por la decisión del Gobierno de no negociar con los secuestrados ni pagar el rescate exigido.



Otros 17 estudiantes de la Universidad de Greenfield, también en Kaduna, siguen secuestrados, y sus captores han amenazado con matarlos si no se paga el recate que piden.



Horas después de anunciar la liberación de los estudiantes, las autoridades también han confirmado que los captores han liberado a otros 13 secuestrados en Gwagwada.



"Los 13 ciudadanos, originarios de Dutse, fueron a trabajar a una granja llamada Tanadi Farm, que se encuentra alrededor de Bakin Kasuwa, en el área general de Gwagwada Chikun, cuando fueron atacados por los bandidos armados en el proceso", ha explicado el comisionado de Seguridad Interna y Asuntos de la Patria de Kaduna, Samuel Aruwan, recoge 'The Premium Times'.



El funcionario ha detallado que las fuerzas de seguridad siguieron a los secuestrados hasta un bosque, donde se enfrentaron con ellos y consiguieron rescatar a las 13 personas. Durante el enfrentamiento, han fallecido dos agentes.