Neymar lamenta la derrota del PSG y dice que el esfuerzo "no fue suficiente"

EFE/EPA/PETER POWELL

París, 6 may (EFE).- El futbolista del Paris Saint-Germain Neymar lamentó este jueves en redes sociales la derrota de su equipo en la semifinal de la Liga de Campeones, y reconoció que aunque dieron lo mejor de sí mismos "no fue suficiente" para doblegar al Manchester City.

"Es un sentimiento difícil de escribir. Todavía muy triste con la derrota pero orgulloso con la entrega de todo el equipo. Dimos lo mejor de nosotros", expresó el delantero brasileño en su cuenta de Instagram.

Estas palabras que difundió el diez del PSG venían acompañadas de una fotografía del brasileño rezando en el terreno de juego, antes de comenzar el encuentro contra el equipo inglés, que terminó con 2-0 a favor de los de Pep Guardiola.

"¿Bajar la cabeza? Solo para orar y agradecer independientemente de las circunstancias", añade el brasileño.

El fracaso del PSG en la competición europea llega en un año vital para el club parisino, que ve como sus dos principales estrellas, Neymar y Mbappé, están a solo una temporada de acabar su compromiso de cinco años.

Neymar, al igual que el francés, no ha anunciado su decisión de renovar o no con su actual equipo para la próxima temporada, una elección de la que están pendientes otros grandes clubes europeos.