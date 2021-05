Muere a los 86 años Griguol, histórico técnico de Ferro, Central y Gimnasia

Carlos Timoteo Griguol. EFE/Archivo

Buenos Aires, 6 may (EFE).- Carlos Timoteo Griguol, histórico entrenador de Ferro Carril Oeste, Rosario Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, murió este jueves a los 86 años en la clínica de Buenos Aires en la que llevaba varias semanas internado, por complicaciones respiratorias y tras haber dado positivo de coronavirus.

"Se nos fue Timo. Gracias por todo Viejito, imposible no tenerte presente minuto a minuto. Te voy a extrañar. QEPD", escribió en Twitter el exfutbolista y actual entrenador Víctor Marchesini, yerno del fallecido entrenador.

Griguol, que también dirigió a River Plate y al Betis, entre otros equipos, había sido ingresado en una clínica privada por una deficiencia pulmonar, con fiebre y dificultades respiratorias, según detalló la prensa local.

Poco después, informaron que el entrenador, que había sido vacunado contra el coronavirus a fines de febrero, dio positivo en un test de covid-19.

Griguol fue el técnico del Rosario Central que ganó en 1973 el Campeonato Nacional (la Liga local).

Con Ferro Carril Oeste, club del porteño barrio de Caballito que actualmente milita en la Segunda División, ganó el Nacional de 1982 y el de 1984.

En Gimnasia y Esgrima La Plata no ganó títulos, pero fue subcampeón de los Clausuras (Liga local) 1995 y 1996 y del Apertura de 1998.

Dirigió casi 300 partidos y el equipo platense lo nombró "socio honorario".

También estuvo en el banquillo de River Plate y ganó la Copa Interamericana de 1987.

Kimberley, Unión, el Tecos de Guadalajara y el Betis son los otros clubes que dirigió.

Griguol, que era muy respetado en el país austral por su trayectoria y sus conocimientos, se retiró de la dirección técnica en 2004 y hace unos pocos años se supo que sufría de Alzheimer.Varios clubes del fútbol local , entrenadores y futbolistas le habían dedicado mensajes en las últimas semanas tras conocerse que había sido ingresado.

"No afloje Gran Timoteo", publicó Juan Sebastián "la Brujita" Verón, emblema y vicepresidente de Estudiantes de La Plata, en su cuenta de Instagram.

"¡Fuerza, Maestro querido! Los Triperos y Triperas estamos con vos", fue el mensaje que subió a las redes sociales Gimnasia y Esgrima La Plata.

Ferro también se sumó con la frase: "Fuerza Maestro!"Como futbolista, Griguol jugó en Atlanta de 1957 a 1965 y en Rosario Central entre 1966 y 1969.

Con Atlanta ganó la Copa Suecia de 1958 y con la selección argentina obtuvo el Campeonato Sudamericana (predecesor de la Copa América) de 1959.

En 2016, Ferro inauguró un monumento en su homenaje en las instalaciones del club.