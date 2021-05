Merkel se opone a plan de Biden de liberar patentes de vacunas

(Bloomberg) -- La canciller alemana, Angela Merkel, se opuso a una propuesta de Estados Unidos de suspender las patentes de las vacunas contra el covid-19, lo que pone en duda si la idea tiene suficiente apoyo internacional para convertirse en realidad.

El plan de EE.UU. crearía “graves complicaciones” para la producción de vacunas, dijo el jueves una portavoz del Gobierno alemán en un correo electrónico. Sin el incentivo de las ganancias derivadas del gasto en investigación y desarrollo, los fabricantes de medicamentos podrían no actuar con la misma agresividad para fabricar vacunas en el futuro, ha argumentado la industria.

Las acciones farmacéuticas que se habían hundido ante la noticia de la propuesta estadounidense se recuperaron con la postura de Merkel. Moderna Inc. caía 2,1% tras haberse desplomado hasta un 12%, mientras que CureVac NV perdía 5,4% y se recuperaba luego de haber llegado a caer un 13%.

EE.UU., Alemania y otros países retomarán el debate sobre la idea en las próximas semanas a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), enfrentando la idea de compartir los conocimientos técnicos patentados con la necesidad de aumentar los suministros mundiales, especialmente en los países en desarrollo que han tenido dificultades para vacunar a sus poblaciones.

Funcionarios y diplomáticos en Bruselas advirtieron que esas discusiones llevarán meses y probablemente solo darán lugar a exenciones parciales, ya que hay pocas posibilidades de que la UE y EE.UU. acepten ceder la propiedad intelectual para la revolución de su tecnología de ARNm con China. En cualquier caso, la mayoría de los países pobres del mundo no tienen ni la capacidad ni la experiencia para producir tratamientos tan avanzados. Una solución más inmediata al problema, según los funcionarios, sería que EE.UU., el Reino Unido y otros países siguieran el ejemplo de la UE y levantaran sus restricciones efectivas a las exportaciones de vacunas a quienes lo necesiten.

