MERCADOS GLOBALES-Acciones suben y materias primas avanzan por temores sobre inflación

Por Herbert Lash

NUEVA YORK (Reuters) - El dólar se depreciaba y una medida de mercados de acciones mundiales avanzaba levemente el jueves, ya que el aumento del precio de las materias primas animaba la perspectiva de una aceleración de la inflación y empujaba a los inversores hacia valores económicamente sensibles.

* Los precios del aluminio se acercaban a niveles vistos por última vez en 2018 y el cobre flirteaba con máximos de 10 años.

* El oro trepaba más de un 1%, ya que la debilidad del dólar y el declive del retorno de los bonos del Tesoro estadounidense impulsaban al lingote -una cobertura frente a la inflación- por encima del nivel psicológico clave de los 1.800 dólares la onza.

* El rendimiento de la deuda se movía en un rango estrecho, ya que los inversores obviaban en su mayoría unos positivos datos iniciales de solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos y esperaban el dato de nóminas no agrícolas de abril, que se conocerá el viernes.

* Los inversores temen que la inflación sea más prolongada de lo que piensa la Reserva Federal, que aseguró que el alza de los precios al consumidor será temporal, dijo Tim Ghriskey, estratega jefe de inversión en Inverness Counsel, Nueva York.

* "La subida de los precios de las materias primas en particular, la escasez de semiconductores y de fuentes de envío, por ejemplo, preocupan al mercado", afirmó Ghriskey. "Es un día de valor o cíclico en el mercado (bursátil)".

* La medida más amplia de MSCI de acciones mundiales, que incluye valores de 50 países, subía un 0,31%, a 701,81 puntos. El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un leve descenso del 0,1%.

* A las 1800 GMT en Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 138,55 puntos, o un 0,41%, a 34.368,26 unidades; el índice S&P 500 mejoraba 9,28 puntos, o un 0,22%, a 4.177,35 unidades; y el Nasdaq Composite cedía 43,35 puntos, o un 0,32%, a 13.535,67 unidades.

* El sector del cuidado de la salud recibía el impacto por el desplome de los fabricantes de vacunas después de que el presidente Joe Biden respaldó hacer una exención a las patentes contra el COVID-19, pero las pérdidas eran limitadas por el positivo reporte de empleo.

* Las acciones de Pfizer Inc, Moderna Inc, Johnson & Johnson y Novavax Inc, implicados todos ellos en la fabricación de las vacunas contra el COVID-19, caían entre un 1% y casi un 2%.

* En Asia, el Nikkei japonés saltó un 1,8% tras cinco días sin operaciones por festividades. Los papeles chinos también volvían a cotizar por vez primera desde la semana pasada y el referencial CSI300 perdió un 1,2%, liderado por los declives de las firmas biotecnológicas.

* La curva de rendimiento de los bonos se aplanaba por quinta sesión, ya que los retornos en el extremo largo se estancaban por una creciente demanda de los inversores y ante la repetida afirmación de la Fed de su postura cauta. El diferencial entre el rendimiento de las notas a dos y 10 años bajaba a 140,8 puntos básicos.

* El índice dólar cedía un 0,301%; el euro mejoraba un 0,37%, a 1,205 dólares; y el yen se fortalecía un 0,09%, a 109,10 unidades frente al billete verde.

* Los precios del crudo cedían sus ganancias iniciales y bajaban en torno al 1,5% pese al fuerte declive de las existencias petroleras en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de hidrocarburos.

(Editado en español por Carlos Serrano)