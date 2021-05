Melinda French Gates recibe acciones de grandes firmas mexicanas

(Bloomberg) -- Cascade Investment, el holding creado por Bill Gates, transfirió acciones de dos de las empresas más grandes de México a Melinda French Gates, con lo que el monto total que ha recibido en los últimos días supera los US$2.000 millones.

Cascade traspasó a su control acciones por un valor de más de US$500 millones en Coca-Cola Femsa y Grupo Televisa, según documentos regulatorios fechados el 3 de mayo, el mismo día en que los Gates anunciaron que terminarían su matrimonio de 27 años. Cascade transfirió esta semana cerca de US$1.800 millones en acciones de Canadian National Railway Co. y AutoNation Inc. a French Gates, informó Bloomberg el martes.

Se espera que su separación implique una transferencia de riqueza en una escala que solo se ha visto en pocos divorcios, aunque aún han surgido pocos detalles. También podría tener ramificaciones para una de las organizaciones filantrópicas más importantes del planeta. La Fundación Bill y Melinda Gates ha donado más de US$50.000 millones para apoyar la atención médica, la educación, la igualdad de género y los esfuerzos para combatir el cambio climático.

Cascade transfirió una participación de aproximadamente US$120 millones en Coca-Cola Femsa y una participación valorada en aproximadamente US$386 millones en Grupo Televisa a French Gates, según cálculos de Bloomberg basados en los documentos presentados.

Gates, de 65 años y cofundador de Microsoft Corp., tiene un patrimonio de US$144.200 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. French Gates, de 56 años, fue gerente de Microsoft que ha ganado prominencia internacional codirigiendo la fundación, y más recientemente por crear Pivotal Ventures, una compañía de inversión e incubación para avanzar en el “progreso social” en Estados Unidos.

El mayor activo de Bill Gates es Cascade Investment, que creó con las ganancias de las ventas de acciones y los dividendos de Microsoft. Cascade supervisa una amplia cartera que comprende bienes raíces, energía y hotelería, así como participaciones en docenas de empresas que cotizan en bolsa.

Los Gates también se encuentran entre los mayores propietarios de tierras de EE.UU. y tienen casas que incluyen su mansión de 20.000 metros cuadrados en Medina, Washington.

Nota Original:Melinda French Gates Gets Billions in Shares From Cascade (1)

