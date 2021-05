Marta López y Melyssa se enzarzan en una discusión

07/05/2021 MELYSSA PINTO Y MARTA LÓPEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 6 (CHANCE)



Marta López ha tenido una bestial discusión con Melyssa Pinto porque tiene la sensación de que su compañera no hace nada. Tom y Alejandro estaban pescando y ella, junto con su inseparable amiga Olga Moreno, estaban en la orilla animándole y proporcionándole los instrumentos correspondientes para que cogiera el máximo de peces posible... mientras los demás concursantes estaban tumbados en la sombra.



La colaboradora de 'Sálvame Diario' acudió hacia sus compañeros para recriminarles su actitud tan vaga y entonces... Melyssa le contestó y le dijo que ella y Olga estaban tomando el sol en la orilla de playa. Minutos más tarde la mujer de Antonio David le recriminaba a su compañera lo que había dicho de ella.



La discusión se produce porque Marta López es la persona de la isla que genera el malestar y provoca las discusiones entre sus compañeros, en este caso contra Melyssa, a la que no soporta y a la que parece que le ha declarado la guerra desde hace ya unas semanas.



Las dos se enzarzan en dimes y dirites, pero no consiguen llegar a nada coherente... de hecho Marta la ataca: "Prefiero ser mala persona que un palmero", ya que parece que considera a Melyssa un mueble dentro de la edición.



Una vez en palapa, Marta López ha asegurado que: "A mi me gustan los concursantes que lo dan todo y una persona que dice 'no voy a hacer nada porque yo soy así', pues no la he visto implicada en el concurso nada, me da pena porque es una desagradecida" y Melyssa se ha defendido diciendo que: "Yo en su momento cuando quise irse lo dije porque estaba mal, creo que estoy teniendo una evolución, antes de entrar ya dije que soy una persona que necesita adaptación, pero poco a poco lo estoy consiguiendo".