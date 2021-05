Marruecos/Alemania.- Marruecos llama a consultas a su embajadora en Berlín por los "actos hostiles" de Alemania

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Marruecos ha llamado a consultas a su embajadora en Berlín, en respuesta a los "actos hostiles" que atribuye a las autoridades alemanas y que incluyen acciones "graves" que ponen en cuestión la soberanía marroquí del Sáhara Occidental.



Rabat considera que Berlín está perjudicando "el interés superior del Reino de Marruecos", según consta en un comunicado del Ministerio de Exteriores en el que se recrimina al Ejecutivo de Angela Merkel "una actitud negativa" sobre la cuestión del Sáhara Occidental.



"Su activismo antagónico tras la proclamación presidencial estadounidense que reconoce la soberanía de Marruecos sobre su Sáhara es un acto grave que no se ha explicado hasta el momento", prosigue la nota, en alusión a las diferencias abiertas desde que en diciembre intercedió el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Las relaciones diplomáticas entre Berlín y Rabat ya se vieron afectadas entonces, si bien las autoridades alemanas alegaron que no habían variado un ápice la posición que venían defendiendo y que pasa por sostener que el estatus de la antigua colonia española sigue pendiente de resolverse.



Además, Rabat ha incluido en la lista de agravios la supuesta "complicidad" alemana con un "exconvicto por acciones terroristas", asegurando que esta persona habría recibido "información sensible" comunicada por los servicios de seguridad marroquíes a sus homólogos del país europeo, informa la agencia MAP.



El Ministerio de Exteriores marroquí ha afeado también a Alemania su "empeño continuo" para "combatir" el papel de Marruecos en la región, especialmente en lo que se refiere a Libia. En este sentido, ha insistido en su malestar por la exclusion de Rabat de un foro organizado en Berlín sobre la crisis política libia.