Los Angelinos sacan de la plantilla al dominicano Albert Pujols

Los Ángeles (EE.UU.), 6 may (EFE).- El final del dominicano Albert Pujols como pelotero de los Angelinos de Los Ángeles se dio este jueves cuando el equipo de la Liga Americana anunció que lo había puesto en asignación, lo que significa que lo sacaba de la plantilla y daba por concluida su relación profesional.

La decisión de los Angelinos con el futuro miembro del Salón de la Fama se da apenas dos meses después de iniciarse la que es la última temporada de su contrato, poniendo fin a una racha de casi una década en el sur de California.

Los Angelinos designaron oficialmente a Pujols, de 41 años, para la asignación, una formalidad antes de que se convierta en agente libre por segunda vez en sus 21 años de carrera.

Pujols estaba bateando .198 con un porcentaje de embase de .250 y un porcentaje de slugging de .372 en sus primeras 92 apariciones en el plato y no tenía un camino claro para el tiempo de juego con el primera base Jared Walsh jugando bien y el japonés Shohei Ohtani absorbiendo la gran mayoría de los partidos los turnos al bate como bateador designado.

Cuando un jugador es designado para asignación, un equipo tiene siete días para traspasarlo o colocarlo en exenciones absolutas irrevocables. Si el jugador no es reclamado en las exenciones, entonces puede ser liberado.

Todo apunta a que Pujols quiere seguir jugando.

Un posible lugar para aterrizar podrían ser los Medias Blancas de Chicago, dirigidos por Tony La Russa, quien todavía venera tanto a Pujols que intencionalmente lo llevó a un gran lugar a principios de esta temporada.

Los Medias Blancas han sido diezmados por las lesiones y podrían tener una oportunidad para que Pujols obtenga algo de tiempo de juego sobre un contendiente.

En un comunicado, el dueño de los Angelinos, el mexicano estadounidense Arte Moreno, quien originalmente firmó a Pujols con un contrato de 10 años y 240 millones en diciembre del 2011, escribió que el equipo estaba "honrado de haber usado una camiseta de los Angelinos durante casi la mitad de su carrera del que será futuro miembro del Salón de la Fama".

Moreno también alabó tanto los logros deportivos conseguidos por Pujols como toda la gran labor social que ha realizado fuera de los campos junto a su esposa Deidre desde que llegaron a la organización de los Angelinos.

Pujols, quien tiene esta temporada un salario de 30 millones de dólares, ocupa el sexto lugar en jonrones de por vida (667), tercero en carreras impulsadas (2.112) y decimocuarto en hits (3.253).

El experimentado toletero ha ganado tres premios de Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional, dos Guantes de Oro, seis Bates de Plata y ha sido invitado a 10 Juegos de Estrellas.

Su primera década con los Cardenales de San Luis, que consta de una línea de .331 / .426 / .624, 408 jonrones y 1.230 carreras impulsadas, es posiblemente la mejor racha de 10 años en la historia del béisbol.

En el año undécimo, terminó quinto en la votación al premio MVP de la Liga Nacional y ganó su segundo anillo de la Serie Mundial.

Pero su mejor momento no llegó a Anaheim. Pujols comenzó su carrera en los Angelinos con una desconcertante sequía de 27 partidos sin un cuadrangular.

Se recuperó para completar una temporada altamente productiva en el 2012, luego tuvo su temporada 2013 interrumpida por fascitis plantar y no fue necesariamente la misma a partir de entonces.

Pujols promedió 30 jonrones y 105 carreras impulsadas entre 2014 y 2017, pero su línea de corte se redujo a .257 / .310 / .448. De 2018 a 2021, bateó .239 / .290 / .414 y valió un total de victorias negativas de 0.1 por referencia de béisbol por encima del reemplazo.

El acuerdo de Pujols con los Angelinos incluye también un contrato de servicios personales de 10 años que le otorga un millón de dólares adicional al año por servir básicamente como una cara pública de la organización.