Lisboa celebra el Día de la Lengua Portuguesa con un festival literario

El escritor Alberto Manguel. EFE/CATI CLADERA/ Archivo

Lisboa 6 may (EFE).- Lisboa celebra el Día Mundial de la Lengua Portuguesa con el Festival Literario '5L', que combinará actividades presenciales y virtuales durante todo el fin de semana y contará con más de 70 autores de distintas nacionalidades.

Así, hasta el 9 de mayo Lisboa albergará en torno a cien actividades presenciales y virtuales que celebrarán las 5 'eles' del festival: lengua, literatura, libros, librerías y lectura.

Entre los autores que estarán en 5L, organizado por el Ayuntamiento y las Bibliotecas de Lisboa, destacan el argentino Alberto Manguel, que participará en videoconferencia, y los españoles Jorge Carrión y Jesús Trueba, que estarán de forma presencial.

El evento reunirá conciertos, charlas, debates, mesas de autor y sesiones de cine, entre otras actividades, y mantendrá en todo momento estrictas medidas de seguridad.

"Para nosotros es extremadamente importante que las personas se sientan seguras" señala a Efe Susana Silvestre, directora de las Bibliotecas de Lisboa y responsable del evento.

Por ello han recurrido a la limitación de aforos en interiores, la desinfección de las salas, proporcionar a los ponentes mascarillas y la higienización constante de manos.

CULTURA SIEMPRE ABIERTA, PERO CAMBIANTE

El festival dará importancia a la literatura y a las bibliotecas, que "siempre han trabajado de una forma muy próxima con las personas", subraya Silvestre.

Pero el cambio en las reglas del juego pandémico que implican, al menos de momento, el fin de los eventos multitudinarios, pueden suponer un nuevo paradigma.

Aunque querría una cultura siempre "abierta", eso no significa que las bibliotecas puedan "actuar de la misma forma que actuábamos antes", señala Silvestre.

Antes "estaba garantizado que la gente usaba las bibliotecas", matiza, algo que ahora es incierto.

Así que, para no esperar a que las personas vuelvan, sino aproximarse a ellas, las bibliotecas de Lisboa pondrán en marcha nuevos proyectos centrados en "salir del espacio, irnos a la calle".

UNA NUEVA CULTURA POST PANDÉMICA

"Creo que no va a ser fácil ganar de nuevo la confianza que necesitan las personas que necesitan para volver a los espacios", matiza Silvestre.

Sin embargo, la pandemia puede reforzar los eventos en la calle en detrimento de los espacios cerrados que, aunque ya gozan de cierto público "todavía necesitan un poco más de confianza", matiza.

Una vez recuperada esa confianza "Lisboa es una ciudad cosmopolita, con gente de todos lados y dinámica", así que, "se recuperará con facilidad" añade.