Las preciosas palabras de Pilar Rubio para felicitar a su hijo mayor, Sergio, en su 7 cumpleaños

10/09/2019 Los espectaculares 43 años de Pilar Rubio. MADRID, 6 (CHANCE) A pesar de la eliminación del Real Madrid en la Champions League a manos del Chelsea londinense, Sergio Ramos está de celebración este jueves. Su hijo mayor, Sergio Jr, cumple hoy 7 años y, aunque el futbolista no le ha feicitado públicamente todavía, su orgullosa mamá, Pilar Rubio, le ha dedicado unas preciosas palabras a través de sus redes sociales. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



A pesar de la eliminación del Real Madrid en la Champions League a manos del Chelsea londinense, Sergio Ramos está de celebración este jueves. Su hijo mayor, Sergio Jr, cumple hoy 7 años y, aunque el futbolista no le ha feicitado públicamente todavía, su orgullosa mamá, Pilar Rubio, le ha dedicado unas preciosas palabras a través de sus redes sociales.



Con una foto del pequeño hace unos años, la comunicadora ha echado la vista atrás para asombrarse de lo rápido que pasa el tiempo y de cómo este niño "pequeñito" de grandes ojos curiosos y sonrisa pilla, celebra hoy su 7º cumpleaños.



Orgullosa, Pilar ha escrito un mensaje especial a su primogénito, confesando que "contigo aprendí a ser madre". "Era todo nuevo para los dos y poco a poco me di cuenta de que no podía despegarme de ti ni un segundo", ha desvelado emocionada, añadiendo que aunque pasen los años y su pequeño crezca, "así será siempre".



"Te amo. Feliz cumpleaños. Que seas siempre tan feliz y noble. Un ejemplo para todos", ha concluido la colaboradora de 'El hormiguero', desvelando cómo es su hijo mayor, un ejemplo a seguir por su bondad para sus hermanos Marco, Alejandro y Máximo Adriano, a quienes está muy unido y con quienes hoy celebrará, en la intimidad, su 7 cumpleaños. ¡Muchas felicidades Sergio Jr!