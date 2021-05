Las 5 fotos imperdibles de "La Liendra" que están arrasando en Instagram

"La Liendra" (@la_liendraa) causó un gran éxito en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 1.136.727 de interacciones entre sus fans.

🇨🇴 EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO💪🏻🇨🇴 ESPEREMOS A VER SI EL GOBIERNO CUMPLE 🇨🇴





🇨🇴 #noalareformatributaria LOS COLOMBIANOS YA ESTAMOS CANSADOS DE QUEDARNOS CALLADOS, NO QUEREMOS NEGOCIAR NO QUEREMOS REFORMA TRIBUTARIA..SI TANTO LE IMPORTA EL BIENESTAR DE LOS COLOMBIANOS ( PARE ESTO YA ) NO NOS PROVOQUE.. NO NOS LLEVE AL LÍMITE, ESTÁ A TIEMPO DE PARAR.. SI NO USTED TIENE LA RESPONSABILIDAD DE TODO LO QUE SE VIENE, ES PUEBLO ESTÁ BRAVO NO LO PROVOQUE 🇨🇴💪🏻





Debemos aceptar la realidad del país y unirnos para levantarlos la solución para esta problema es una nueva reforma nacional donde el gobierno también baje sueldos y aporten para el dinero que necesitamos recolectar 🇨🇴🙏🏻

Maurico Gómez "La Liendra" nació el 17 de junio de 2017 en Colombia. Es una de las figuras más influyentes gracias a sus millones de fans. Es creador de videos de comedia y sátiras.

Es conocido como "La Liendra" en Facebook e Instagram, plataformas en las que concentra millones de seguidores. Su primera publicación en Instagram data del 2015, en la que compartió una Selfie. Mauricio se convirtió en embajador de la marca Supreme y Xhobbies en su país.