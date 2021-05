La UE recomienda a Ecuador mayor transparencia en la elección del Consejo Electoral

Vista de una de las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Guayaquil (Ecuador). EFE/Marcos Pin/Archivo

Quito, 6 may (EFE).- Una misión de expertos electorales de la Unión Europea (UE) cerró su labor este jueves con la presentación de un informe exhaustivo que recomienda, entre otros puntos, una mayor transparencia en la elección del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador.

Ecuador celebró elecciones legislativas y presidenciales el pasado 7 de febrero, y una segunda vuelta entre dos aspirantes a la Presidencia el 11 de abril, en la que resultó electo el conservador Guillermo Lasso.

En una rueda de prensa, la jefa de la misión comunitaria, Idoia Aranceta, dio a conocer los resultados y observaciones de los expertos que permanecieron en el país andino durante más de tres meses, entre los que figuran una docena de recomendaciones para futuros procesos electorales.

UE PIDE MAYOR TRANSPARENCIA

Entre las prioritarias, la experta electoral señaló la de que "la selección (del Consejo Electoral) sea hecha de forma transparente y en conformidad con los criterios de oposición y méritos tal y como establece la Constitución".

También sugirió al CNE desarrollar una estrategia de comunicación "coherente y sólida", ampliar y reforzar el rol de los coordinadores y su capacitación, y el rendimiento de las juntas receptoras de voto "mediante una capacitación oportuna y mejorada".

En cuanto al sistema de impugnaciones electorales, la misión de la UE recomienda simplificar el proceso de recursos, y de no ser posible, "de forma interina ampliar el calendario electoral de tal modo que todos los recursos puedan resolverse antes de abordar tareas clave como la impresión de papeletas".

Otra de las medidas que exhorta seguir es el fortalecimiento de los procesos y capacidades de los organismos involucrados, al objeto de garantizar la aplicación de la normativa de campaña electoral.

La jefa de la misión europea valoró que en el ordenamiento jurídico electoral se introdujeran mejoras sustanciales en 2020, que permitieron la paridad de género en los cargos electos, reformas dirigidas a combatir la violencia política contra las mujeres, mejoras en el sistema electoral y la justicia electoral, además de una mayor inclusión con la participación de minorías.

"La evaluación en general es que este ha sido un proceso electoral confiable y transparente", manifestó.

Asimismo, resaltó que las elecciones fueron muy competitivas con 16 candidaturas y 17 listas para la circunscripción nacional.

Destacó que pese a las restricciones impuestas por la pandemia de la covid-19, por lo general, los contendientes tuvieron libertad para desarrollar su campaña y que los debates presidenciales obligatorios fueron un "gran avance" para que los ecuatorianos pudieran conocer de primera mano propuestas, personalidades y liderazgos.

Como desafíos, la misión de expertos europeos, integrada por tres representantes, señaló que el CNE organizó elecciones en un contexto de pandemia, con presupuesto limitado y recepción tardía de fondos, "que tuvo consecuencias" que impactaron en la capacitación del personal electoral.

BAJO NIVEL DE CONFIANZA ELECTORAL

Mencionó que el órgano electoral ecuatoriano "sufrió un bajo nivel de confianza durante el proceso, que se vio incrementado en cierta medida con el éxito de la segunda vuelta".

La integrante de la legación, Silvia de Félix, manifestó haber constatado "una gran responsabilidad" por parte de los medios de comunicación a la hora de socializar la campaña, así como un peso cada vez mayor de esta en las redes sociales.

"Hemos observado una mayor cobertura del candidato Lasso en televisión y la contratación de mayor número de anuncios en redes sociales", refirió como ejemplo.

Y recomendó para el futuro un seguimiento oportuno de comentarios fuera de tono con el objeto de desacreditar a candidatos adversarios.

El embajador de la UE en Ecuador, Charles-Michel Geurts, encomió la labor de la misión y justificó que la situación de la pandemia no permitió en esta ocasión el despliegue de una delegación de observación en todo el territorio nacional ecuatoriano.