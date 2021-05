La Real se agarra al quinto puesto y el Elche a la permanencia

El delantero del Elche Nino (i) cae junto a Zubimendi, de la Real Sociedad, durante un partido. EFE/Ramón/Archivo

San Sebastián/Elche (Alicante), 6 may (EFE).- La Real Sociedad tiene una buena oportunidad de meter presión a Betis y Villarreal en la lucha por la quinta plaza, este viernes frente al Elche, que necesita puntuar para escapar de los puestos de descenso y depender de sí mismo para lograr la permanencia.

Una victoria local permitiría a los donostiarras dar un gran paso para entrar en la Liga Europa, aunque en las últimas jornadas el equipo de Imanol Alguacil acusa agotamiento, al menos en el campo de las ideas, aunque también le pasan factura las lesiones de sus mejores jugadores: David Silva, que podría volver al once inicial, y Mikel Merino, que no tiene sustituto posible.

Silva ya tuvo unos minutos de contacto en la derrota en Huesca, pero no así el centrocampista navarro, que probablemente no pueda volver a los terrenos de juego antes de acabar la temporada, aunque los guipuzcoanos recuperan a Igor Zubeldia y Asier Illarramendi, que entran en convocatoria.

Cristian Portugués "Portu" y Adnan Januzaj, en ataque, se han venido repartiendo un hueco y el murciano parece más fiable que el belga ahora. También en defensa Jon Zaldua podría dar descanso a Andoni Gorosabel muy exigido en las últimas jornadas, igual que Nacho Monreal, aunque su sustituto Aihen Muñoz está lesionado.

Los resultados de la Real en las últimas jornadas han alternado la cal con la arena al sumar 4 derrotas en 8 partidos, un balance que pone en duda la consecución del objetivo europeo con la quinta o sexta plaza, a pesar de que también sus rivales acusan el cansancio y la irregularidad.

El Elche, por su parte, afronta la visita a San Sebastián con la necesidad de puntuar y dolido aún por la forma en que se le escapó el empate ante el líder Atlético de Madrid.

Por ello pretende romper su mala dinámica como visitante, ya que no gana fuera desde hace más de seis meses y hacerlo ante un rival al que nunca ha derrotado a domicilio en Primera división.

Su entrenador, Fran Escribá, no podrá contar, una semana más, con el lateral colombiano Johan Mojica, quien continúa convaleciente de una lesión muscular. Su puesto en el carril izquierdo será cubierto de nuevo por Josema Sánchez.

El que sí estará, al menos en la convocatoria, es el delantero argentino Guido Carrillo, plenamente recuperado de los problemas musculares que le han tenido fuera del equipo durante el último mes de competición.

El preparador valenciano volverá a introducir algún cambio en su alineación ante el exigente calendario que se avecina, por lo que es posible que se produzcan rotaciones en varias posiciones.

Josan Ferrández, en la banda derecha, y Piatti, en la media punta, pueden tener la opción de ser titulares, así como Barragán en el lateral. Tampoco se puede descartar alguna variación para reforzar el mediocampo con la presencia de Mfulu, un jugador muy físico que llega con menos desgaste que sus compañeros al tramo final del curso.

Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Guevara, Silva; Oyarzabal, Portu e Isak.

Elche: Gazzaniga; Barragán, Diego González, Dani Calvo, Josema; Josan, Marcone, Guti, Fidel; Piatti y Lucas Boyé.

Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro).

Estadio: Reale Arena

Hora: 21:00h

------------------------------------------------------------------

Puestos: Real Sociedad ( 5º. 53 puntos.) Elche (19º. 30 puntos).

La clave: Adelantarse en el marcador allana las victorias de la Real que, sin embargo, tiene muchos problemas para remontar resultados adversos.

El dato: La Real sólo ha sumado 8 puntos de los últimos 24.

La frase: Imanol Alguacil: "Quedar los primeros tras los 4 gigantes de LaLiga sería un éxito".

El entorno: la afición se ha resignado a no poder ver a su equipo en las últimas dos jornadas en la que se lo juega todo, lo que no resta la ilusión con la posibilidad de volver por segundo año consecutivo a Europa.