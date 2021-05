La OMS celebra el apoyo de Biden a una suspensión de las patentes de las vacunas

Un sanitario prepara una dosis de la vacuna contra la covid-10 de AstraZeneca. EFE/EPA/AHMAD YUSNI

Ginebra, 6 may (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró hoy el apoyo expreso del presidente estadounidense, Joe Biden, a una suspensión de las patentes de las vacunas contra el coronavirus, algo que consideró "clave en la lucha contra la COVID-19".

El anuncio de Biden, que apoya así una propuesta presentada en octubre de 2020 por India y Sudáfrica que durante meses ha encontrado oposición entre los países desarrollados, "es un gran ejemplo del liderazgo estadounidense a la hora de afrontar desafíos sanitarios globales", destacó Tedros.

"No me sorprende el anuncio, es lo que esperaba de la Administración del presidente Biden", añadió el director general de la OMS, organización que el anterior ocupante de la Casa Blanca, Donald Trump, había amenazado con abandonar el pasado año pero que con el cambio presidencial ha normalizado sus lazos con Washington.

"Felicito a Estados Unidos en esta decisión histórica para conseguir una igualdad en las vacunas y dar prioridad al bienestar de todos en momentos críticos", añadió el director general de la OMS en un comunicado.

El Gobierno del presidente Biden manifestó ayer, miércoles, su apoyo a la propuesta de suspensión de patentes que se debate desde hace meses en la Organización Mundial del Comercio (OMC), y que Sudáfrica e India anunciaron pocas horas antes que modificarían ligeramente.

El anuncio de Biden fue acogido con fuertes caídas de las acciones de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, además de Moderna y Novavax en la bolsa de Wall Street.

India y Sudáfrica, apoyados por numerosos países en desarrollo, defienden la suspensión de patentes en vacunas, tests y tratamientos contra la COVID-19 con el fin de que estos fármacos puedan producirse más y en más países y ello facilite el combate a la pandemia.

Su propuesta había sido rechazada durante los últimos meses no sólo por EEUU sino también por otras economías con grandes farmacéuticas (UE, Reino Unido, Suiza, etc), que alegaban que esta suspensión de patentes frenaría la investigación que precisamente ha logrado desarrollar vacunas en tan poco tiempo.