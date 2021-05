La liga multa a los Nets y a Irving con 35.000 dólares por negarse a atender a medios

En la imagen un registro de Kyrie Irving (c), base estrella de los Nets de Brooklyn. EFE/Jason Szenes/Archivo

Nueva York, 5 may (EFE).- La liga multó este miércoles con 35.000 dólares a los Brooklyn Nets y a su base estrella Kyrie Irving por violar las reglas que les obliga a recibir a los medios de comunicación después de cada partido.

"Las multas son el resultado de la negativa repetida de Irving a participar en la disponibilidad de los medios después del partido", dijo la liga en un comunicado.

La NBA requiere que los jugadores sanos estén disponibles a los periodistas antes o después de cada partido cuando los soliciten.

A lo largo de la temporada, Irving se ha negado en varias ocasiones a estar disponible en una conferencia de prensa. Más recientemente, Irving rechazó las solicitudes para hablar con los periodistas después de la derrota de los Nets por 124-118 ante los Milwaukee Bucks el martes por la noche.

Esta es la segunda vez en esta temporada que Irving y los Nets han sido multados por no cumplir con las pautas de medios de la liga.

El pasado diciembre, Irving y los Nets fueron multados con 25.000 cada uno después de que rechazó numerosas solicitudes para hablar con los periodistas durante el campamento de entrenamiento.

Después, Irving pareció reaccionar a la multa en Instagram.

"Rezo que utilicemos el 'dinero de la multa' en las comunidades marginadas necesitadas, especialmente viendo dónde está nuestro mundo actualmente", escribió Irving. "Estoy aquí por la paz, el amor y la grandeza. Así que deja de distraerme a mí y a mi equipo, y aprecia el Arte. Nos movemos diferentes aquí".

Añadió: "No hablo con Peones. Mi atención vale más".

Irving ha jugado 49 de los 66 partidos de los Nets esta temporada. Tiene un promedio de 27 puntos; 4,9 rebotes y 6,3 asistencias.