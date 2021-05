Kondogbia y Lemar, al once para la 'final' del Camp Nou

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, durante el entrenamiento realizado este jueves en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda, para preparar el partido de Liga que les enfrenta al Barcelona el próximo sábado en el Camp Nou. EFE/Fernando Alvarado

Majadahonda (Madrid), 6 may (EFE).- El pivote Geoffrey Kondogbia y el interior Thomas Lemar apuntan al once del Atlético de Madrid en el próximo duelo liguero del sábado contra el Barcelona en el Camp Nou, una 'final' por el título liguero, en la que Joao Félix y Ángel Correa partirán desde el banquillo, según el ensayo de este jueves.

El conjunto rojiblanco realizó su penúltima sesión previa, a menos de 72 horas del trascendental duelo entre el líder y el tercero de LaLiga Santander, separados por apenas dos puntos, con las novedades respecto al entrenamiento del miércoles del francés Lemar, el uruguayo José María Giménez y el brasileño Renan Lodi, que regresaron al trabajo en grupo. Los dos primeros apuntan al once.

Kondogbia jugará de pivote, en un centro del campo que completarán Koke Resurrección, Thomas Lemar -probablemente como interiores- y Marcos Llorente en teoría por la derecha, con el belga Yannick Carrasco cómo extremo zurdo o carrilero en caso de que pasen a defensa de tres centrales, y el uruguayo Luis Suárez como referencia en ataque.

Este planteamiento dejaría fuera del inicio del duelo en el Camp Nou al argentino Ángel Correa, único jugador del plantel que ha disputado todos los encuentros oficiales del Atlético y que perdería la titularidad por primera vez en las últimas ocho jornadas. La última vez que fue suplente fue el 10 de marzo ante el Athletic.

Para Joao salir desde el banquillo es algo más habitual: no es de la partida desde hace cuatro jornadas ante el Betis (1-1), con dos partidos ausente por lesión y dos incorporándose en las sustituciones del segundo tiempo.

La defensa estaría formada por el inglés Kieran Trippier, el montenegrino Stefan Savic y Mario Hermoso, con la duda en el central entre el uruguayo José María Giménez y el portugués Felipe Monteiro.

El charrúa volvió a trabajar con el grupo después de no haberlo hecho durante toda la semana por unas molestias del partido contra el Elche, y en la parte táctica se movió junto a Felipe, lo que indica que el entrenador argentino Diego Pablo Simeone está pendiente de sus condiciones físicas para decidir, por lo que será clave la última sesión preparatoria de mañana viernes.